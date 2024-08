video suggerito

Capolavoro Sinner, trionfa a Cincinnati dominando la finale contro Tiafoe: 5° titolo stagionale Jannik Sinner domina la finale nell'ATP di Cincinnati, battendo in due set (7-6, 6-2) l'americano Tiafoe. Per il numero uno al mondo è il 5° successo stagionale, il terzo in un Master 1000 dopo le vittorie a Toronto e a Miami.

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner ha disputato nella notte italiana tra lunedì e martedì una finale a dir poco perfetta contro l'americano Frances Tiafoe all'ATP di Cincinnati, vincendo il suo terzo Master 1000 e conquistando il quinto titolo stagionale. Nel primo set Tiafoe ha provato a resistere a Jannik che ha alzato il proprio livello di gioco nel momento decisivo, prendendosi la vittoria al tiebreak 7-6 (7-4). Poi il numero uno al mondo non ha più avuto sbavature, dominando il secondo parziale, 6-2.

Dopo Toronto nel 2023 e Miami nel 2024, a Cincinnati è arrivato così il terzo trionfo nei Master 1000 per Sinner che diventa anche il primo italiano in assoluto a conquistare il torneo americano.

Tutti i numeri di Sinner nella vittoria a Cincinnati

Jannik Sinner ha confermato di essere uscito definitivamente dal cono d'ombra che lo aveva avvolto all'indomani dell'addio alle Olimpiadi, riuscendo a imporsi a Cincinnati di fronte a Tiafoe, beniamino di casa e del pubblico americano. In finale ha dovuto prendere le misure solamente all'inizio, crescendo alla distanza e uscendo alla grande nel momento decisivo, prendendosi il suo quinto trofeo stagionale (su altrettanti finali giocate) e il terzo Master 1000 in carriera, il 15° torneo vinto su 19 finali in totale.

Ma l'ATP di Cincinnati ha un gusto particolare anche per il tennis italiano visto che il n.1 al mondo si è imposto nel torneo regalando al nostro movimento la prima vittoria italiana in assoluto e per Sinner il vanto di partire come testa di serie n.1 agli US Open.

La finale di Sinner vinta contro Tiafoe

Tiafoe ha provato a mettere alle strette Sinner a inizio match: non concede praticamente nulla e vince i turni di battuta abbastanza facilmente, conquistandosi anche una seconda pericolosissima palla break sul 4 pari che Sinner riesce ad annullare. Poi il break (e set point) – sfumato – per Sinner sul 6-5, fino all'epilogo del tie break, terra di conquista dell'italiano che infatti si impone 7-4.

Il secondo set diventa ben presto un assolo per Sinner: il numero uno del mondo conquista subito il break, Tiafoe tenta una reazione ma si ritrova sotto 3-1 e poi in una voragine quando l'altoatesino scappa sul 5-1. L'ultimo sussulto dell'americano permette di prolungare ancora la partita annullando tre match-point, ma il finale è già scritto: Sinner chiude 6-2 e si porta a casa l'ennesimo trofeo stagionale in vista degli US Open 2024.