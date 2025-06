video suggerito

La settimana da sogno di Bublik, batte Sinner e vince ad Halle: trionfa in finale contro Medvedev Bublik trionfa nel torneo di Halle, vince in finale contro Medvedev pochi giorni dopo aver eliminato Sinner: a Wimbledon partirà come test di serie.

A cura di Ada Cotugno

Per Alexander Bublik è stata una settimana da incorniciare, l'antipasto perfetto per arrivare a Wimbledon come mina vagante: dopo aver battuto Sinner agli ottavi di finale il kazako è riuscito ad arrivare fino alla finale del torneo di Halle vincendola contro Daniil Medvedev. Un trionfo bello arrivato con il punteggio di 6-3 7-6 maturato in un'ora e 20 di partita quasi perfetta. Per il russo è stata una brutta batosta, dato che non vince una competizione addirittura dagli Internazionali di Roma del 2023 e sperava di poter portare a casa un titolo Atp per spezzare questa maledizione.

Bublik trionfa ad Halle

È successo tutto nel giro di pochi giorni, quasi come se fosse una magia, ma in realtà è tutto frutto di un momento di grandissima forma del kazako che ad Halle ha dato il meglio degli ultimi mesi, sempre nel pieno del suo stile eccentrico e non convenzionale. Stavolta però i risultati sono arrivati davvero e sono di gran prestigio: agli ottavi ha fatto fuori dalla competizione Sinner, numero uno al mondo, e in finale non ha lasciato scampo a Medvedev trascinato al al tie break e battuto per la prima volta.

Per Bublik è il quinto successo Atp in carriera e la vittoria di Halle gli ha permesso di salire anche al trentesimo posto del ranking. A Wimbledon dunque sarà testa di serie e nei primi turni non potrà sfidare i grandi campioni, per la loro gioia che potranno sperare di avere un avversario piuttosto morbido nella fase più avanzata della competizione. Ma può essere un'arma a doppio taglio dato che il kazako in questo momento è nel miglior momento di forma da diversi mesi a questa parte, ha già vinto contro alcuni nei nomi più importanti del tennis e potrebbe regalare qualche sorpresa anche nel prossimo torneo che si giocherà con una coppia in più in bacheca.