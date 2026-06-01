Arnaldi-Tiafoe LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: cambia l’orario di inizio, in campo dopo Berrettini

Il match Arnaldi-Tiafoe, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros, si gioca oggi sul campo Suzanne-Lenglen ed è previsto come quarto incontro della giornata dopo la sfida tra Berrettini e Cerundolo: l'inizio è previsto non prima delle ore 19:25. Tiafoe (numero 22 del ranking) ha vinto l’unico scontro diretto con Arnaldi (numero 104 ATP) a livello Slam, nel 2024 a Wimbledon. L'azzurro ha invece vinto il solo precedente sulla terra, a Madrid nel 2025. Arnaldi-Tiafoe non viene trasmesso in diretta TV in chiaro, come tutto il Roland Garros: il match si può seguire in diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.
I precedenti di Arnaldi al Roland Garros
I precedenti di Matteo Arnaldi al Roland Garros sono abbastanza recenti e mostrano un buon feeling con la terra parigina. Ha partecipato finora a quattro edizioni e il suo miglior risultato resta il quarto turno raggiunto nel 2024. Nel 2025 si è fermato al secondo turno, mentre nel 2023 aveva raggiunto il secondo turno al suo esordio nel tabellone principale.
In questa edizione ha già eguagliato il suo "best result" arrivando agli ottavi di finale: ha superato Tallon Griekspoor al primo turno, Stefanos Tsitsipas al secondo e Raphael Collignon al terzo turno dopo quasi cinque ore di battaglia. Oggi contro Tiafoe gioca quindi per la prima volta i quarti di finale in uno Slam. Il suo record complessivo al Roland Garros è di 7 vittorie e 3 sconfitte.
Slitta ancora l'orario d'inizio del match tra Arnaldi e Tiafoe
L'inizio dell'ultimo match degli ottavi di finale del Roland Garros 2026 tra l'italiano Arnaldi e lo statunitense Tiafoe slitta ancora. L'incontro non comincerà prima delle 19:30, dato che si deve attendere la fine della partita tra Cerundolo e Berrettini che in questo momento sono al terzo set dopo che il romano ha conquistato i primi due parziali.
A che ora gioca Arnaldi contro Tiafoe: l'orario
Il match in programma quest'oggi tra Arnaldi e Tiafoe, in origine inserito alle 16:00 è ovviamente posticipato per il protrarsi dei match precedenti, con circa tre di ritardo sul palinsesto iniziale. L'incontro tra il tennista italiano e lo statunitense non comincerà infatti prima delle ore 19:00.
Quando si gioca la finale dello Slam di Parigi
La finale maschile del Roland Garros 2026 si gioca domenica 7 giugno 2026 sul centrale Court Philippe-Chatrier allo Stade Roland Garros di Parigi, con inizio non prima delle 15:00 ora locale. Gli orari definitivi verranno confermati più vicino alla data sul sito ufficiale.
I precedenti tra Arnaldi e Tiafoe, perfetta parità
I precedenti tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi sono perfettamente in equilibrio: i due si sono affrontati due volte e ognuno ha vinto un match. Nel 2024 a Wimbledon, Tiafoe ha avuto la meglio in cinque set su erba, rimontando dopo aver perso i primi due. Nel 2025 invece, a Madrid sulla terra, è stato Arnaldi a imporsi nettamente in due set (6-3 7-5), mostrando un ottimo rendimento sul rosso.
Dove vedere Arnaldi-Tiafoe in tv oggi al Roland Garros
Il match tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi, valido per gli ottavi di finale Roland Garros 2026, non è trasmesso in diretta tv in chiaro. Si può però seguire in diretta streaming su Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels. La sfida è in programma oggi sul Court Suzanne-Lenglen come quarto match di giornata, dunque non prima delle ore 19.