Arnaldi-Tiafoe LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: cambia l’orario di inizio, in campo dopo Berrettini

I precedenti di Matteo Arnaldi al Roland Garros sono abbastanza recenti e mostrano un buon feeling con la terra parigina. Ha partecipato finora a quattro edizioni e il suo miglior risultato resta il quarto turno raggiunto nel 2024. Nel 2025 si è fermato al secondo turno, mentre nel 2023 aveva raggiunto il secondo turno al suo esordio nel tabellone principale.

In questa edizione ha già eguagliato il suo "best result" arrivando agli ottavi di finale: ha superato Tallon Griekspoor al primo turno, Stefanos Tsitsipas al secondo e Raphael Collignon al terzo turno dopo quasi cinque ore di battaglia. Oggi contro Tiafoe gioca quindi per la prima volta i quarti di finale in uno Slam. Il suo record complessivo al Roland Garros è di 7 vittorie e 3 sconfitte.