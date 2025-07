Sinner-Djokovic, la semifinale di Wimbledon in diretta: Jannik a caccia della finale, Alcaraz avanti due set a uno

Sinner e Djokovic si affrontano oggi nella seconda semifinale di Wimbledon. Il match è in programma oggi, venerdì 11 luglio, e inizierà non prima delle 17:30 sul Centre Court, subito dopo il primo confronto tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz: lo spagnolo avanti due set a uno, 6-4, 5-7, 6-3. Jannik, che ha superato Ben Shelton in tre set nei quarti, incrocerà per la decima volta in carriera Novak Djokovic, reduce dal successo contro Flavio Cobolli. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del ranking mondiale, è in vantaggio 5-4 nei precedenti con il campione serbo, che ha sollevato il trofeo a Wimbledon in sette occasioni. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.