Sinner quasi in lacrime per la dedica: “A mia zia, che non so per quanto tempo avrò nella mia vita” Jannik Sinner dopo aver vinto per la prima volta gli US Open ha parlato dei suoi ultimi mesi, che non sono stati semplici, ed ha dedicato il successo a una zia, che non sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha trionfato anche agli US Open. La finale l'ha dominata con Fritz, che ci ha provato ma non è riuscito a opporre una grande resistenza ed è stato battuto per 3 set a 0. Sinner vince il secondo Slam del 2024, un trionfo che cancella un periodo tribolato, che però non finisce con il successo di Flushing Meadows. Perché durante la premiazione l'azzurro si è sciolto e quasi in lacrime ha dedicato la vittoria a una zia, che non sta bene.

Sinner trionfa agli US Open e fa i complimenti a Fritz

Un 2024 eccezionale, il numero 1 blindato: sei tornei vinti, due dello Slam. La finale degli US Open è stata a senso unico. Sinner dopo aver vinto ha voluto abbracciare il suo staff, dare un bacio alla fidanzata, Anna Kalinskaya. Poi è tornato sul campo, dove è stato il grande protagonista della premiazione. Sinner con sportività ha fatto i complimenti al suo avversario, Taylor Fritz: "So quanto lavoro hai fatto, faccio i complimenti a te e al tuo team. É davvero bello vederti in palcoscenici come questo. Sono sicuro che giocherai altre finale".

Jannik dedica il successo alla zia che non sta bene

Poi Sinner si è un po' sciolto quando ha parlato del suo team, del periodo difficile che ha dovuto superare, e soprattutto quando ha dedicato il successo a una zia, che non sta bene: "Questo titolo per me vuol dire tantissimo. L'ultimo periodo non è stato facile. Il mio team mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Amo il tennis. Mi sono allenato tanto, oltre il campo c'è una vita. Voglio dedicare il titolo a mia zia, che non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute".

Poi il numero 1 è stato premiato da Agassi

Poi si soffermato sul suo percorso, prima di essere premiato da Agassi: "Me la sono cavata bene, anche nei giorni senza partite. Ho capito quanto sia importante la parte mentale, sono contento di dividere questo momento con la mia famiglia, anche chi lo è stato da casa. Ringrazio il pubblico per essere stato così corretto. Aver giocato così bene in Australia mi ha dato tanta fiducia. Posso ancora migliorare. Bisogna provarci e lavorare. Continuerò il mio percorso".