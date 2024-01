Sinner è leggenda! Vince gli Australian Open dopo una rimonta eroica su Medvedev in finale Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open. Il tennista italiano ha conquistato il primo trofeo Slam della sua carriera. Sinner ha rimontato due set a Medvedev, piegato dopo 5 set. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open! L'Italia torna a vincere un titolo Slam dopo 47 anni. Sinner è nell'olimpo del tennis e ci è entrato grazie a un successo epico contro Daniil Medvedev. Una partita indimenticabile ed eroica considerato che il russo aveva vinto i primi due set. Jannik si è imposto con il punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

La finale inizia con un leggero ritardo. L'attesa spasmodica per gli italiani termina quando Sinner inizia l'incontro al servizio, che tiene agevolmente. Medvedev si presenta molto bene e mette subito le carte in tavola brekkando Jannik nel terzo gioco. Si mette avanti e ci resta per tutto il primo set, non dando praticamente chance all'italiano che nel nono game perde ancora la battuta. Il primo set si chiude 6-3 e anche in modo piuttosto rapido.

Nel secondo set ci si aspetta una reazione. Sinner mentalmente è carico, ma sembra più fiacco rispetto al solito e soprattutto c'è un Medvedev indemoniato. C'è bisogno del miglior Jannik per cancellare una sfilza di palle break nel secondo game. Ma il break arriva nel quarto, in un amen è 5-1 Medvedev. Il russo nel momento di chiudere però un po' si smarrisce e soprattutto trova di fronte il Sinner dei giorni migliori e si arriva sul 5-3. Trema un attimo il numero 3 al mondo che poi chiude, ancora 6-3.

Il terzo è il set meno bello. Sinner alza il suo livello, è con le spalle al muro, Medvedev è nettamente più stanco, ma non molla di una virgola. Si viaggia veloce, la regola dei servizi si mantiene fino al decimo gioco, quando il russo è con le spalle al muro. Sinner si porta sullo 0-30, Medvedev vince tre punti di fila, ma Jannik poi alza il livello, è lui a vincere tre punti di fila che gli regalano il terzo set, 6-4 per l'italiano che allunga la partita.

Medvedev si prende una pausa, Sinner fa notare che è troppo lunga. La sensazione è che la partita sia diversa rispetto ai primi due set. L'equilibrio è maggiore. Jannik serve meglio e da fondo gioca al livello di Medvedev che inevitabilmente paga anche la stanchezza delle tre vittorie al quinto set, compresa la semifinale. L'equilibrio c'è ed esattamente come nel quarto set il break arriva chirurgico nel decimo gioco. Sinner è esaltante, 6-4 e partita che va al quinto e decisivo set.

L'inerzia della partita sembra dalla parte di Jannik, che è di rimonta, è più giovane, e soprattutto più pimpante. Ma le partite anzi le finali si vincono sul campo e punto a punto. Medvedev ci prova, ma Sinner è di un altro livello. Nel sesto gioco arriva il break e in modo schiacciante. Sinner poi tiene la battuta e si porta sul 5-2. La partita a quel punto è tra le mani dell'italiano.

Medvedev tiene il servizio e mette tutta la pressione del mondo su Jannik, che si porta sul 30-0. É a due punti dal match, il russo non molla e si porta sul 30-30. Servizio e diritto ed è matchpoint. Poi la vittoria. Sinner ha vinto a Melbourne, è il primo italiano a vincere gli Australian Open. Strepitoso.