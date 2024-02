“Sinner non ha vinto contro Djokovic perché stava male”: Ivanisevic racconta la verità Goran Ivanisevic, coach di Djokovic, ha smentito con sportività le voci relative ai problemi di Nole contro Sinner nella semifinale degli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Gli Australian Open fanno ormai parte del passato. Un passato che evoca pensieri diametralmente opposti per Jannik Sinner e Novak Djokovic. I due si sono affrontati in semifinale, con il tennista italiano che ha regolato il numero uno al mondo per la seconda volta consecutiva, la terza negli ultimi 4 incroci. A distanza di poco più di una settimana il coach di Nole, Goran Ivanisevic, è tornato su quel match per chiarire le cose.

Si è discusso tantissimo di quella che era considerata una "finale anticipata", e della rumorosa sconfitta del numero uno al mondo. In tanti hanno parlato di un possibile scambio di consegne o di un campanello d'allarme per il futuro della carriera di Djokovic che si è detto scioccato. C'è stato anche chi in Serbia ha fatto riferimento alle condizioni fisiche non ottimale del tennista, che poi per rispetto a Sinner non ha voluto cercare scuse.

Effettivamente, anche negli appuntamenti precedenti Djokovic aveva mostrato qualche problema al polso. Niente di che a suo dire, con Ivanisevic che ha confermato tutto. Con grande sportività l'ex campione di Wimbledon, ha dichiarato, esaltando anche il giocatore italiano: "Prima o poi avrebbe dovuto perdere, lo sapevamo tutti. È un peccato che sia andata così, ma contro Sinner se non sei al 100% non hai niente da chiedere. E anche quando sei al 100%, puoi comunque perdere. Tuttavia, l'intero Australian Open non è stato adatto a Novak, dal primo turno in poi. Bene, andiamo avanti, non è niente di così tragico".

Djokovic in allenamento con Ivanisevic e il coach di Sinner

Testa bassa e pedalare dunque per Nole, che pensa già ai prossimi appuntamenti. D'altronde ha perso contro un Sinner in grande spolvero e capace poi di vincere il torneo. Grandi meriti dunque anche a Jannik che dopo le belle parole di Djokovic, fa il bis anche da Ivanisevic che, ha smentito nuovamente i guai fisici del suo assistito: "No, non gli ha dato fastidio niente, era sano, ma semplicemente non ha funzionato… Può succedere anche a lui, è in carne ed ossa. D'altronde, se avesse perso contro qualcuno, allora sono contento che sia stato contro Sinner". E ora testa ad Indian Wells, e chissà che i due non si ritrovino da avversari.

