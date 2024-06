video suggerito

Sinner “vince” contro Djokovic nell’allenamento a Wimbledon: ma Novak ha avuto quello che voleva Sinner e Djokovic si sono allenati a Wimbledon, per testare le rispettive condizioni. Giocato anche un set, finito con la vittoria di Jannik. Buone notizie per Nole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sinner e Djokovic si allenano a Wimbledon (foto @ManuSanchezGom)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sipario sul torneo di Wimbledon non si è ancora alzato, eppure Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono già già presi il palcoscenico. L'allenamento tra il numero uno e il numero due del mondo ha conquistato la scena, con indicazioni importanti sullo stato di forma di entrambi. Non è mancata anche una mezza partitella, che ha visto il tennista italiano avere la meglio. A sorridere però è stato anche Djokovic che sembra aver avuto quello che voleva, ovvero garanzie sulla tenuta del suo ginocchio.

Sinner e Djokovic in allenamento a Wimbledon, cosa è successo

Oggi a Wimbledon, più che le partite di qualificazione, a catalizzare l'attenzione è stata la sessione di lavoro tra Sinner e Djokovic. I due hanno assaggiato l'erba dei Championship. Un'occasione preziosa per entrambi: Jannik reduce dal trionfo di Halle ha preso confidenza con il terreno di gioco dell'All England Club, con sensazioni più che positive, mentre Nole ha avuto ulteriori risposte sulle sue condizioni. Questo allenamento infatti è stato fondamentale per il tennista serbo per capire ulteriormente le condizioni del suo menisco dopo l'intervento chirurgico post-Roland Garros.

Sinner ha vinto un set contro Djokovic, come hanno giocato

Come sono andate le cose? Djokovic e Sinner oltre a scambiare, hanno deciso di giocare qualche punto. Sono riusciti a completare un set, con Jannik che si è imposto con il punteggio di 6-3. Dominante nei suoi turni di servizio il numero uno del ranking mondiale, che ha concesso pochissimi punti all'avversario. Djokovic comunque è sembrato comunque a suo agio, come confermato anche dal break in avvio di secondo set. Un parziale che si è chiuso sul punteggio di 2-1 a suo favore. Difficile dire se comunque il 7 volte vincitore di Wimbledon abbia giocato al massimo delle sue potenzialità o un po', come si suol dire, con il freno a mano tirato per non rischiare.

La sensazione è che comunque Djokovic abbia avuto indicazioni positive dall'allenamento con Sinner, anche alla luce di quanto affermato al rientro negli spogliatoi. Infatti ad un gruppo di cronisti presenti, Nole ha confermato: "Mi sento bene. Ci vediamo". Con tanto di pollice alzato al momento di dare l'appuntamento al sorteggio del tabellone di domani. Il campione serbo è apparso di buon umore, e infatti ha voluto anche ringraziare gli addetti al campo per un manto erboso a suo dire ottimale.

La possibilità di vedere Djokovic in tabellone a Wimbledon, pochi giorni dopo l'operazione, è molto concreta. E a giovarne sarà in caso di fumata bianca, lo spettacolo, visto che ci saranno in campo i primi due giocatori al mondo. E chissà che non arrivi il terzo incrocio di fila, solo in finale però con l'azzurro che ha voglia di rivalsa.