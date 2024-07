video suggerito

Camila Giorgi risponde alle domande più estreme, dal fidanzato a Onlyfans: “Ho un’altra ambizione” L’ex tennista italiana ha risposto su Instagram alle domande della sua community. Ne ha ricevute di tutti i tipi: da quelle sul caso tasse ad altre decisamente più private, tra cui la situazione sentimentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ask me a question, fammi una domanda. Quella più ricorrente nel dialogo tra Camila Giorgi e i suoi follower nelle storie su Instagram è una in particolare: vogliono sapere se, prima o poi, quando si deciderà ad aprire un canale su OnlyFans. La sua risposta dice tutto: mette in fila tre ‘no' scritti in maiuscolo, tanto per ribadire un concetto che aveva già espresso chiarendo di avere obiettivi di ben più ampio respiro: "Ho un'ambizione più alta e, come ho già spiegato, non farò mai OnlyFans. Grazie".

L'addio al tennis e la fuga improvvisa dall'Italia

L'ex tennista italiana ha fatto molto parlare di sé nelle scorse settimane per il modo e la tempistica del suo ritiro, per come è sparita dal mondo dello sport e, più in generale, dall'Italia facendo perdere tracce di sé (e della famiglia), per la vicenda legale di tasse non pagate.

Fino a quando non ha rotto il silenzio e definito "fake news" tutto quanto circolato sul suo conto, in particolare le indiscrezioni sulla fuga dall'Italia per sfuggire all'Erario e alle cartelle esattoriali.

I guai col Fisco: "Notizie false, non sono braccata"

L'atto di pignoramento presentato dall'Agenzia delle Entrate verso terzi alla Federtennis è stato l'ennesimo colpo di scena in una vicenda ancora poco chiara. Le contestazioni farebbero riferimento agli introiti della sua attività sportiva. "Notizia falsa", replica così a uno degli utenti che le pone una domanda diretta, schietta: "Sei braccata dal Fisco?". In precedenza erano stati i suoi avvocati a chiarire che si era allontanata dall'Italia per motivi familiari e non per sfuggire al Fisco. "Quando tornerà dirà tutto", aggiunsero i suoi legali.

Giorgi dice tutto: dal fidanzato alle sue attività

Nel frattempo Giorgi concede pillole di sé che non siano solo le fotografie condivise sui suoi profili. Attraverso la piattaforma social spiega: "sto lavorando ai miei affari, vi terrò tutti aggiornati"; che presto scriverà anche un libro sulla sua esperienza umana e professionale; aprire una academy è una cosa a cui pensa ("perché no, magari un giorno lo farò"); a 32 anni ha detto basta perché riteneva fosse il "momento più giusto per farlo".

L'ex campionessa è anche coinvolta in un'inchiesta che vede tra gli indagati anche la cantante Madame e altre 23 persone per presunte false vaccinazioni anti-Covid per conseguire il Green Pass. E quando le chiedono a bruciapelo: "Hai fatto il vaccino Covid?". Lei risponde: "Sì, tutti".

La curiosità dei follower: cosa fa prima di andare a letto

Più leggero il tono di altri quesiti: sì, ha un fidanzato (con tanto di foto postata a corredo); la paella l'ensaimada (dolce tipico di Maiorca) sono i cibi che assapora con più gusto in Spagna; le piacciono formaggi come pecorino e parmigiano tra mare e montagna sceglie la montagna; Oasis e The Beatles hanno un posto particolare nelle sue preferenze musicali, ma ‘I nostri anni' di Tommaso Paradiso pure le piace.

Infine, la più classica delle domande: "Cosa fai prima di andare a letto? Doccia, cura della pelle e poi dormo". Tutto il mondo di Camila è lì, ovunque lei sia.