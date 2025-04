La reazione di Ranieri dopo una precisa domanda su Allegri alla Roma: "Mannaggia a te..."

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri come nuovo allenatore della Roma a partire dal prossimo anno. Il nome del successore di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa resta ancora un mistero ma nel mirino dell'opinione pubblica finisce anche l'ex tecnico della Juventus. Il livornese viene citato proprio al termine del derby Lazio-Roma, l'ultimo – presumibilmente – di Ranieri come allenatore. Da Roberto Mancini a Vincenzo Montella passando per Gasperini e tanti altri, i rumors si susseguono giorno dopo giorno ma su anche su Allegri in questo momento nessuna conferma.

E succede allora che sala stampa, durante la conferenza di fine partita dopo il derby pareggiato 1-1 contro la squadra biancoceleste, Ranieri riceve una domanda precisa proprio su Allegri. Un giornalista a un certo punto senza troppi giri di parole esce allo scoperto: "Il prossimo anno (Allegri ndr) lo posso trovare qui?". Ranieri inizia a ridere, forse quasi rassegnato dalle consuete domande sul suo futuro o sul suo successore alla Roma. Il tecnico dei giallorossi risponde in maniera diplomatica e con la solita ironia che lo contraddistingue: "Mannaggia a te…".

Allegri resta uno dei preferiti della Roma ma anche del Milan.

Ranieri chiaramente non si scompone e non svela nulla: "Se trova una squadra in Italia sì, lo puoi rivedere qui – dice con un pizzico di sarcasmo -. Da noi? Mannaggia a te…". Ride ancora Ranieri, e non risponde. Poi però chiarisce: "Non parlerò più del prossimo allenatore, voglio solo un tecnico che sappia guidare la Roma". E il tecnico sottolinea la necessità di concludere prima al meglio la stagione attuale: "Ogni gara è difficile – dice -. Ci sarà chi lotterà come noi per qualcosa di importante, e chi invece lotterà per restare in Serie A. Tutte le squadre creano insidie, dalle big a chi lotta per non andare in Serie B".

Ranieri durante gli allenamenti della Roma.

Il ruolo di Ranieri nella scelta del prossimo allenatore

Il nome del prossimo allenatore della Roma è top secret e nonostante la presunta richiesta dei Friedkin di chiedere a Ranieri di restare un altro anno, il tecnico ha fatto più volte capire che lascerà l'incarico come da accordi per dedicarsi al nuovo ruolo che gli è stato conferito dalla proprietà. Ranieri sarà senior advisor della Roma a partire da luglio 2025. In questo ruolo, sarà un consulente per la proprietà del club e per i Friedkin. Al momento non è chiaro su quale nome si voglia orientare la Roma ma Allegri resta chiaramente un profilo sicuramente gradito a Ranieri ma anche ad altri club come il Milan.