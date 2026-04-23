Ranieri via dalla Roma, Gasperini ha vinto: vicina la rescissione anticipata del contratto

Dopo le crescenti tensioni degli ultimi giorni che hanno evidenziato il difficile e teso rapporto all'interno della Roma tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, le ultime indiscrezioni confermano la scelta fatta dalla società con i Friedkin che non avrebbero gradito le parole del Senior Advisor in un momento delicato della stagione e per gli obiettivi che ka squadra deve ancora raggiungere. Così, sembra che il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma sia ai titoli di coda: un addio anticipato che interromperebbe una collaborazione nata solo quest'estate quando l'ex tecnico prese il ruolo di dirigente a diretto contatto con la proprietà per fare da tramite sul progetto tecnico.

La Roma ha deciso tra Ranieri e Gasperini: verso la separazione dal senior advisor

Il botta e risposta tra Gasperini e Ranieri, dunque, non sembra restare senza conseguenze. Un confronto dialettico che è stato sbandierato pubblicamente, via mezzo televisivo, e che per questo non è stato gradito dalla proprietà giallorossa che, dopo aver avuto un confronto diretto con i due tesserati ha tratto le proprie considerazioni: considerando impossibile non solo farli coesistere in futuro ma prendendo nell'immediato una posizione netta e precisa che vedrebbe Claudio Ranieri accompagnato alla porta nelle prossime ore, quasi certamente prima dell'incombente weekend di calcio. Con le parti che, per il bene del club, starebbero comunque cercando una conclusione senza strappi in una rescissione consensuale.

Da dove nasce l'incompatibilità manifesta di Ranieri e Gasperini alla Roma

Venerdì alle 13.30 Gian Piero Gasperini è atteso in conferenza stampa per presentare Bologna-Roma ma il tema sarà certamente tutto tranne la partita. Perché di fronte alle notizie che arrivano dalla Capitale il tema sarà ciò che è accaduto o accadrà al senior advisor con cui è entrato in netta collisione nei giorni scorsi, tra temi delicatissimi di mercato, di squadra, giocatori obiettivi e scelte tecniche. Un confronto non privo di colpi diretti e che non ha preservato la piazza al turbinio di voci e schieramenti che di certo non hanno mantenuto sereno e tranquillo l'ambiente. A tal punto che la situazione ha richiamato anche Francesco Totti, sentitosi in dovere di entrare direttamente sul tema.

Anche Massara a rischio se salta Ranieri: possibile effetto domino alla Roma

Tra Gasperini e Ranieri, se gioco di forza o braccio di ferro si tratta, sembra che abbia vinto il tecnico e perso il senior advisor. A fare da giuria i Friedkin che non avrebbero gradito i panni sporchi lavati in pubblica piazza, cui non sono piaciute le parole di un uomo che li avrebbe dovuti rappresentare nel migliore dei modi e che invece ha peccato sia in comunicazione sia in tempistiche. E se saltasse Ranieri ci potrebbe essere un effetto domino nei prossimi mesi con la posizione di Frederic Massara che diventerebbe un'altra a serio rischio: l'attuale direttore sportivo, uomo scelto da Ranieri, non è nelle corde di Gasperini e anche lui a quel punto potrebbe venire sollevato dal proprio incarico.