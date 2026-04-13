Gelo tra Gasperini e Ranieri a Trigoria, non si salutano: i Friedkin intervengono con una telefonata

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il successo sul Pisa ma tra Gasperini e Ranieri sembra esserci ancora tensione. I Friedkin intervengono con una telefonata.

Prima le dichiarazioni in diretta di Claudio Ranieri all'Olimpico a qualche minuto dall'inizio di Roma-Pisa, poi la risposta di Gian Piero Gasperini alle parole dello stesso dirigente giallorosso, e oggi la tanto attesa resa dei conti, che in realtà non c'è stata. Nemmeno il 3-0 sul Pisa ha riportato il sereno in casa Roma specie tra i due principali protagonisti di questa vicenda: Gasperini e Ranieri. L'allenatore e il senior advisor della Roma non si sarebbero incontrati questo pomeriggio a Trigoria.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport l’arrivo in contemporanea dei due nel centro sportivo della Roma sembrava presagire a un incontro immediato che in realtà sarebbe stato casuale. I due però non si sono nemmeno salutati a testimoniare un clima decisamente ancora molto teso dopo le esternazioni dello stesso Ranieri. Ebbene la giornata è andata avanti con l'allenamento sul campo di Gasperini e il lavoro in ufficio di Ranieri e nel mezzo i Friedkin interverranno telefonicamente. Parleranno con Gasperini ma non è chiaro se lo faranno anche alla presenza di Ranieri.

Gasperini in conferenza stampa.

La proprietà non poteva restare in silenzio dinanzi a quanto accaduto venerdì sera. Se si tratta di frattura, allora Ranieri in qualche modo l'ha voluta rendere pubblica, o meglio, ha voluto mettere in chiaro subito alcuni aspetti del progetto tecnico giallorosso specie a seguito dei malumori dopo il ko con l'Inter al Meazza. Da capire da dove vorranno partire i Friedkin per ridurre questa distanza tra Ranieri e Gasperini per poi discutere con lo stesso allenatore di strategie, futuro e mercato per poter già dare un input a quella che sarà la prossima stagione.

Prima però c'è da conquistare un posto in Champions, obiettivo da sempre dichiarato della Roma e che al momento sembra alla portata. Numeri alla mano, ci sono due posti per quattro. Da capire chi riuscirà a spuntarla tra Milan, Juventus, Como e Roma considerando già ben salde le posizioni di Inter e Napoli nelle prime due posizioni della classifica di Serie A. La Roma nel frattempo lavora sul campo in vista del prossimo impegno di campionato contro all'Olimpico proprio contro l'Atalanta che da anni è stato il grande capolavoro di Gasperini.