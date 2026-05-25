Dybala lontano da tutti sul rigore sbagliato di Malen, lo schema geniale della Roma di Gasperini

Dybala illumina Verona con una prova da leader totale: due assist decisivi e una giocata visionaria sul rigore respinto di Malen. La Joya trascina la Roma verso il ritorno tra le grandi d’Europa.

Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti della vittoria della Roma in casa del Verona che ha portato alla qualificazione in Champions League dopo sette anni. Il calciatore argentino in occasione del gol del vantaggio dei giallorossi ha dimostrato una intelligenza calcistica superiore alla media e ha servito il pallone a Malen per la rete che ha lanciato la Magica verso il ritorno nella massima competizione europea.

Al 56’ la Roma ottiene un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Bowie sul colpo di testa di Ziolkowski, confermato poi dal controllo VAR: sul dischetto va Malen ma Montipò intuisce e respinge. Sulla ribattuta però si avventa Dybala, che rimette subito il pallone al centro permettendo allo stesso attaccante olandese di ribadire in rete da pochi passi.

Non tutti si sono accorti, però, del posizionamento della Joya prima del penalty: il numero 21 era solo sul lato corto dell'are di rigore e dopo la respinta del portiere dell'Hellas Verona gli è bastato un solo tocco per rimettere la palla al centro dell'area e consentire a Malen di portare in vantaggio la Roma con il suo gol numero 14 da quando è arrivato in Italia (statistica pazzesca).

L'intelligenza calcistica di Dybala sul rigore sbagliato da Malen

Paulo Dybala ha dimostrato, ancora una volta, la sua intelligenza calcistica sul rigore di Malen in Verona-Roma e la ‘sorte' ha giocato dalla sua parte: nessuno si era accorto di lui sul lato corto dell'area e dopo la respinta di Montipò l'argentino è stato velocissimo e precisissimo a rimettere in mezzo la palla per il compagno.

A quel punto Malen ha dovuto solo spingere in rete il pallone del vantaggio e da lì è partita la festa giallorossa.

Dopo aver consegnato il pallone al compagno, come già accaduto a Parma, Dybala si è posizionato in maniera insolita ai margini dell’area, completamente libero. Una scelta che si è rivelata decisiva pochi istanti dopo: Montipò respinge il penalty, ma il pallone finisce proprio sui piedi della Joya, rapidissimo nel rimetterlo al centro di prima intenzione per Malen, che deve soltanto depositarlo in rete per l’1-0.

Naturalmente non è una casualità, visto che anche in occasione di Parma-Roma l'argentino si era messo nella stessa posizione: in quel caso, però, Malen ha infilato la palla sotto l'incrocio e non c'è stato l'intervento di Dybala.

Una giocata, senza e con la palla, da autentico ‘visionario'.