Serie A
video suggerito
video suggerito

Malen da capogiro, trascina la Roma nella rincorsa alla Champions: ora è a un passo dal primato di Balotelli

Malen firma numeri da capogiro e trascina la Roma nella rincorsa alla Champions League: ora è a un passo dal primato di Balotelli per impatto da gennaio in Serie A.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Donyell Malen sta diventando il simbolo della Roma nella corsa Champions, decisivo anche nel successo per 2-0 sul campo del Bologna con un gol e un assist che confermano il suo momento straordinario. L’olandese continua a trascinare la squadra giallorossa proprio nel momento più delicato della stagione, dopo le recenti turbolenze interne.

Allo stadio Dall’Ara la partita si mette subito sui binari giusti grazie a lui: dopo pochi minuti sblocca il risultato con un’azione personale conclusa con grande freddezza davanti al portiere. Ma il suo impatto va oltre la rete.

Nel primo tempo inventa anche la giocata che chiude di fatto la gara, partecipando all’azione del raddoppio con una sequenza di qualità che culmina in un assist decisivo. Malen dal suo approdo alla Roma è diventato il vero riferimento offensivo della squadra giallorossa: in alcune situazioni sembra essere un giocatore della squadra capitolina da tantissimo tempo ma sono poco più di dieci le presenze con la casacca della Magica.

Leggi anche
La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui: Gasperini si riavvicina alla Champions

Malen da record: Roma a caccia della Champions, Balotelli nel mirino

Il suo rendimento in Serie A è impressionante: 11 gol in 14 presenze da quando è arrivato a gennaio, numeri che lo pongono tra gli innesti invernali più incisivi degli ultimi anni nel campionato italiano.

Immagine

Il riferimento inevitabile è a Mario Balotelli, che nel 2013 con il Milan stabilì un record importante per un giocatore arrivato a stagione in corso: 12 reti dal suo approdo dal Manchester City fino a fine campionato, trascinando i rossoneri in zona Champions. Malen è ora a un solo gol da eguagliare quel primato, che rappresenta uno dei migliori impatti mai registrati in Serie A per un acquisto di gennaio.

La Roma, intanto, si affida proprio alla sua esplosività per restare agganciata al treno europeo, con l’olandese sempre più centrale nelle ambizioni di fine stagione.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Gianluca Rocchi fa un passo indietro: "Ho deciso di autosospendermi". Sarà interrogato
Indagato in "concorso con altre persone" anche il supervisore Var, Andrea Gervasoni
La Procura FIGC chiede gli atti su Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva
Rocchi “sceglieva arbitri graditi all’Inter e faceva pressioni al VAR”: i capi d’accusa del pm di Milano
Al designatore degli arbitri della Serie A e della Serie B è stato consegnato un avviso di garanzia
La lettera che ha innescato l’indagine su Rocchi cita il rigore su Bisseck che costò lo Scudetto all’Inter
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views