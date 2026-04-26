Malen da capogiro, trascina la Roma nella rincorsa alla Champions: ora è a un passo dal primato di Balotelli
Donyell Malen sta diventando il simbolo della Roma nella corsa Champions, decisivo anche nel successo per 2-0 sul campo del Bologna con un gol e un assist che confermano il suo momento straordinario. L’olandese continua a trascinare la squadra giallorossa proprio nel momento più delicato della stagione, dopo le recenti turbolenze interne.
Allo stadio Dall’Ara la partita si mette subito sui binari giusti grazie a lui: dopo pochi minuti sblocca il risultato con un’azione personale conclusa con grande freddezza davanti al portiere. Ma il suo impatto va oltre la rete.
Nel primo tempo inventa anche la giocata che chiude di fatto la gara, partecipando all’azione del raddoppio con una sequenza di qualità che culmina in un assist decisivo. Malen dal suo approdo alla Roma è diventato il vero riferimento offensivo della squadra giallorossa: in alcune situazioni sembra essere un giocatore della squadra capitolina da tantissimo tempo ma sono poco più di dieci le presenze con la casacca della Magica.
Malen da record: Roma a caccia della Champions, Balotelli nel mirino
Il suo rendimento in Serie A è impressionante: 11 gol in 14 presenze da quando è arrivato a gennaio, numeri che lo pongono tra gli innesti invernali più incisivi degli ultimi anni nel campionato italiano.
Il riferimento inevitabile è a Mario Balotelli, che nel 2013 con il Milan stabilì un record importante per un giocatore arrivato a stagione in corso: 12 reti dal suo approdo dal Manchester City fino a fine campionato, trascinando i rossoneri in zona Champions. Malen è ora a un solo gol da eguagliare quel primato, che rappresenta uno dei migliori impatti mai registrati in Serie A per un acquisto di gennaio.
La Roma, intanto, si affida proprio alla sua esplosività per restare agganciata al treno europeo, con l’olandese sempre più centrale nelle ambizioni di fine stagione.