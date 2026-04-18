Gasperini e la diatriba con Ranieri: “Il pubblico della Roma non merita questo teatrino”

In diretta tv a Sky Sport Paolo Condò prende la parola e fa a Gasperini l'unica domanda plausibile dopo tutto quanto accaduto a causa delle esternazioni di Claudio Ranieri e degli strascichi che hanno lasciato, compreso lo sfogo in conferenza alla vigilia della sfida di campionato. " Gian Piero, io non faccio giri di parole e te lo chiedo: la proprietà alla fine farà una scelta?", quesito che poggia sulla presunta, assoluta incompatibilità tra il tecnico e il ‘senior advisor'. Il riferimento è chiaro: tenersi l'allenatore oppure il dirigente. "Sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla d'altro – le parole dell'allenatore giallorosso -. Continuo a non dire niente perché non mi sembra rispettoso per la tanta gente che c'era allo stadio anche questa sera".

Gasperini in tv: "Resto in silenzio nel rispetto dei nostri tifosi"

Concetto che rafforza anche poco dopo quando a DAZN gli sottopongono la stessa questione riflettendo sulle turbolenze che si sono abbattute sui capitolini. "Il pubblico non merita tutto il teatrino che s'è visto in settimana – ribadisce Gasperini -. E ha avuto ragione quando ci ha fischiato alla luce di tutto quel che è accaduto. Da quello che mi hanno detto, sono stati per questa settimana, e sono stati giustissimi. Ho trovato anche indizio di grande maturità gli striscioni (nella foto sotto). Ripeto: non ho commentato prima e continuerò a non farlo. Abbiamo ancora cinque partite, abbiamo fatto un buon campionato, dobbiamo lottare ancora, io sono concentrato su questo. La squadra mi ha seguito e mi continua a seguire… quello che poi sarà tra un mese si vedrà a fine campionato. Ora non dico altro, non è giusto per i nostri tifosi".

Il pari con l'Atalanta e la Champions che sfuma: "Non dipende solo da noi"

Il pareggio contro l'Atalanta non chiude del tutto i conti per il quarto posto ma restringe i margini per sperare ancora nell'aggancio alla Juventus. Coi tre punti, almeno per una notte, la Roma avrebbe messo un piede sul podio che vale la Champions. L'1-1 è un assist per la squadra di Spalletti. Gasperini, però, ha il dovere di crederci: "Per me la Champions è ancora possibile, ma è ovviamente più difficile perché non dipende solo da noi. Lo spirito di questa squadra, però aiuta".

Quanto al match con la ‘dea' aggiunge: "C'è soddisfazione per una buona partita contro una squadra forte, a cui siamo davanti in classifica. Speravamo di vincere per avvicinare il quarto posto e noi più della stessa Atalanta abbiamo cercato la vittoria. È un momento difficile per tutti, c'è anche più stanchezza e pressione".