Allegri rescinde col Milan, c’è l’accordo: ora può firmare col Napoli, ma prima l’incontro per il mercato

Massimiliano Allegri ha trovato l’accordo col Milan per la rescissione del contratto: ora può firmare col Napoli. Già fissato l’incontro con Manna per il mercato.

Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese ha definito con il Milan l'accordo per la rescissione del contratto che lo legava ancora al club rossonero fino al 30 giugno 2027 e ora può formalizzare l'intesa già raggiunta con Aurelio De Laurentiis. L'ultimo ostacolo era proprio la separazione economica dal club che lo aveva esonerato al termine della stagione: un passaggio necessario per liberarlo definitivamente e consentirgli di iniziare la nuova avventura sulla panchina azzurra.

L'intesa tra Allegri e il Milan dovrebbe prevedere una buonuscita in favore dell'allenatore intorno al milione lordo, cifra legata al contratto ancora in essere con i rossoneri e alla differenza rispetto all'accordo economico già impostato con il Napoli. Una soluzione che permette a tutte le parti di evitare un trascinamento della vicenda: il club chiude una posizione pesante a bilancio, l'allenatore si libera senza contenziosi e il Napoli può finalmente procedere con la firma.

Allegri può firmare col Napoli: contratto biennale e primo vertice con Manna

Il Napoli, di fatto, aveva già scelto Allegri da giorni. Mancava proprio solo la risoluzione con il Milan per trasformare l'intesa verbale in contratto. Il nuovo accordo dovrebbe essere un biennale fino al 2028, con opzione o comunque margini per proseguire oltre, a cifre intorno ai 4,5 milioni netti a stagione più bonus legati ai risultati. Un investimento importante, coerente con la volontà di De Laurentiis di affidare la ricostruzione tecnica a un allenatore abituato a gestire pressioni, piazze pesanti e organici costruiti per vincere subito.

Il primo segnale concreto arriverà già mercoledì 3 giugno. Dopo aver messo nero su bianco la risoluzione consensuale del contratto col Milan, è infatti in programma un incontro tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna per fare il punto sul mercato. Non sarà ancora, formalmente, la prima uscita pubblica da allenatore del Napoli, ma nei fatti rappresenterà il primo vertice operativo del nuovo corso. Sul tavolo ci saranno la struttura della rosa, i reparti da rinforzare, le uscite da valutare e il tipo di squadra che il livornese vorrà modellare per la prossima stagione.

Perché la rescissione col Milan era decisiva per il Napoli

La vicenda si era bloccata proprio su questo nodo. Allegri, essendo ancora sotto contratto con il Milan, non poteva firmare liberamente con un altro club senza prima definire la propria posizione con i rossoneri. La rescissione consensuale era dunque il passaggio obbligato per sbloccare il domino: prima l'addio formale al Milan, poi la firma col Napoli e l'avvio della programmazione sportiva.

Per il club azzurro è un'accelerazione decisiva. Dopo giorni di attesa, il nuovo allenatore può cominciare a incidere sulle scelte tecniche. L'incontro con Manna servirà proprio a questo: trasformare l'accordo già raggiunto in una linea di mercato chiara, con il toscano parte attiva nelle valutazioni. L'annuncio ufficiale (che arriverà tra diversi giorni data la ormai nota complessità dei contratti che Aurelio De Laurentiis propone a calciatori ed allenatori) resta l'ultimo tassello, ma la direzione è ormai tracciata: salvo cataclismi, Allegri riparte dal Napoli.