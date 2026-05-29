Allegri allenatore del Napoli, quando firma il contratto: stipendio ribassato e buonuscita dal Milan

L’accordo tra Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis è stato trovato sotto ogni aspetto: durata e stipendio. Restano da stabilire i tempi della firma e della ufficialità, l’ago della bilancia è la rescissione con il Milan.

Max Allegri firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli, oramai è assodato e l'accordo è stato trovato grazie alla volontà di un Aurelio De Laurentiis che non ha perso tempo, di fronte all'addio annunciato di Antonio Conte e ai tentennamenti fatali di Vincenzo Italiano: la squadra ha già un nuovo tecnico, una nuova guida cui affidarsi. Un'intesa veloce e indolore che verrà ratificata con un contratto che le primissime indiscrezioni rivelano sarà un biennale, con forse un'opzione e la manifesta volontà da parte di Allegri di credere immediatamente nel progetto, decurtandosi parte dello stipendio. Fino ad aver dato la propria parola a De Laurentiis in attesa di risolvere le carte burocratiche con il Milan. Con cui concorderà la rescissione consensuale.

Il quadro è stato dipinto con maestria anche se in fretta e ritrae il ritorno a Napoli di Max Allegri, alla corte di De Laurentiis. Una prima volta in panchina da allenatore anche se c'è un precedente, da giocatore, sul finire degli anni 90. Ora manca solo la cornice e trovare un posto per appendere il tutto in bella mostra. A sentire le parti in causa lo si farà prestissimo, tutti pronti soltanto ad apporre la firma su un contratto della durata di due anni. L'occasione gli eventi si sono allineati senza nemmeno volerlo: all'indomani del "fallimento" del Milan, è arrivato l'addio da parte di Cardinale che ha di fatto liberato Allegri. Contemporaneamente Antonio Conte ufficializzava il proprio addio sotto il Vesuvio e De Laurentiis dava il benservito ai tentennamenti di Italiano.

Allegri firmerà un biennale da 4/4.5 milioni più bonus ma prima deve rescindere dal Milan

Allegri e il contratto con il Napoli: durata biennale e stipendio più basso

L’accordo di massima c'è ed è stato già condiviso tra Allegri e Napoli: si tratta di un biennale, con possibile opzione in base ai risultati, in cui vanno inserite le cifre che, stando alle prime indiscrezioni, andranno limate rispetto alle iniziali richieste del tecnico. Si dovrebbe trovare la felicità di entrambi sui 4/4.5 milioni, oltre a bonus. Sul fronte squadra e società Allegri ha già ben chiaro il Napoli che si ritroverà da vanti. De Laurentiis ha evidenziato la linea della continuità, il ds è una sua vecchia conoscenza ai tempi di Torino, Giovanni Manna. Allegri conosce perfettamente anche lo stato dello spogliatoio che erediterà da Conte, che conosce più che bene e c'è un precedente più che confortante che risale ai tempi della Juventus: Allegri nel dopo Conte vinse Scudetto e Coppa Italia e arrivò in finale di Champions col Barcellona.

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Allegri, la risoluzione con il Milan detta i tempi per la firma con il Napoli

Mancano le tempistiche e capire quando finalmente Allegri si potrà insediare nella panchina del Napoli in modo ufficiale. Certo, trovata l'intesa, non c'è alcuna fretta e le tempistiche al momento sono dalla parte di De Laurentiis che ha già dato l'imprinting alla nuova stagione. L'ago della bilancia al momento però, resta il Milan. Gerry Cardinale ha accomodato alla porta rossonera Allegri nelle ore successive alla sconfitta col Cagliari ma ancora non è stata formalizzata la rescissione del contratto. Al momento Allegri è legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da oltre 5 milioni di euro netti a stagione. Dei quali dovrà discutere con la proprietà rossonera essendo stato esonerato, dovrebbe continuare a percepire lo stipendio fino a scadenza. Ma non avverrà: anche in questo caso i pianeti si sono riallineati, il Milan sta pressando per un nuovo allenatore, Allegri ha già il futuro a Napoli e la rescissione consensuale è già dietro l'angolo, così come una buonuscita liberatoria.