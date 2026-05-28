LIVE Milan, Iraola si allontana per il dopo Allegri: le ultime notizie sul nuovo allenatore

Dopo il via tutti voluto da Cardinale che ha cancellato l'ultimo Milan incapace di arrivare in Champions League, licenziando su due piedi Allegri, Tare, Moncada e Furlani, ora il club è concentrato a trovare l'immediato sostituto in panchina senza perdere ulteriore tempo. Andoni Iraola è il nome più caldo. L'allenatore basco ha già avuto diversi colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, ma per il momento non è ancora arrivato il suo definitivo via libera a sposare il progetto rossonero. Anzi: dall'Inghilterra insistono che potrà essere il nuovo tecnico del Crystal Palace, che ha trionfato in Conference League battendo in finale il Rayo Vallecano