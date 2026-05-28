LIVE Milan, Iraola si allontana per il dopo Allegri: le ultime notizie sul nuovo allenatore

Le notizie dell'ultima ora sul nuovo allenatore del Milan: potevano essere ore decisive per la conferma di un reale interesse per Andoni Iraola che è senza ombra di dubbio il nome più caldo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. Ma le ultime notizie lo danno ancora una volta vicino ad un club di Premier, il Crystal Palace.
Maldini ricorda il "suo" Milan: "Solo tre anni fa eravamo in semifinale di Champions..."
L'ex direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato del suo Milan semifinalista di Champions League solamente tre anni fa quando oggi Cardinale ha resettato tutti i vertici tecnici e dirigenziali, ripartendo completamente da zero: "Era pure una squadra giovane… " ha commentato amaramente. Per poi pizzicare Cardinale, che lo ha allontanato dal Milan: "Considera il mio one man show? Sì risponde da solo”.
Iraola sempre più lontano: oggi incontra il Crystal Palace per chiudere
Secondo quanto riporta la stampa britannica, oggi Andoni Iraola incontrerà la dirigenza del Crystal Palace, freschissima vincitrice della Conference League, con cui avrebbe un accordo di massima da mesi. Salvo sorprese, dunque il tecnico basco corteggiato dal Milan rimarrà in Premier League e sarà il nuovo allenatore del Crystal Palace.
Fabrizio Romano frena su Iraola: "Sta facendo valutazioni sulla Premier"
Uno dei principali esperti di mercato, Fabrizio Romano conferma le tentazioni inglesi per Iraola che è stato avvicinato dal Crystal Palace: "È stato un po' sfortunato nel giro di panchine di Premier League quest'anno, visto che c'erano diverse opportunità" ha spiegato in una diretta social. "Quindi prima di uscire dal calcio d'élite vuole fare delle valutazioni. Bisognerà capire se il Milan da un punto di vista di budget ed ambizioni riuscirà ad avere l'okay definitivo di Iraola".
Iraola: "Io non gioco con 11 calciatori dietro la palla"
Andoni Iraola ha lasciato ufficialmente la panchina del Bournemouth mentre il suo nome rimbalza come sostituto di Max Allegri: "Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero: c’è pressione, bisogna ottenere risultati. Però mi sento molto fortunato ad aver vissuto questo momento del club e ad aver guidato questi giocatori. Non mi sento sicuro con undici giocatori dietro la palla nella nostra area" ha poi aggiunto, ricordando la filosofia di base del suo gioco. "Mi sento molto più sicuro quando giochiamo nella metà campo avversaria, anche se lasciamo spazio dietro"
Chi sarà il prossimo allenatore del club rossonero
Fino a pochi giorni fa circolavano diversi nomi per sostituire Max Allegri in panchina. Si parlava di Vincenzo Italiano e di Raffaele Palladino, senza però arrivare ad una conclusione concreta. Nelle ultime ore sono poi emersi anche i profili stranieri, più affini alla figura di Zlatan Ibrahimovic che è l'uomo forte in questo momento in società: il collegamento con Xavi, ex compagno di Ibra al Barcellona o con van Bommel, altro ex ai tempi del Milan scudettato del 2011. Ma il più caldo e la pista più battuta resta quella che porta a Andoni Iraola, appena uscito dal Bournemouth anche se potrebbe restare in Premier, al Crystal Palace
Le ultime notizie sul nuovo allenatore del Milan in diretta
Dopo il via tutti voluto da Cardinale che ha cancellato l'ultimo Milan incapace di arrivare in Champions League, licenziando su due piedi Allegri, Tare, Moncada e Furlani, ora il club è concentrato a trovare l'immediato sostituto in panchina senza perdere ulteriore tempo. Andoni Iraola è il nome più caldo. L'allenatore basco ha già avuto diversi colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, ma per il momento non è ancora arrivato il suo definitivo via libera a sposare il progetto rossonero. Anzi: dall'Inghilterra insistono che potrà essere il nuovo tecnico del Crystal Palace, che ha trionfato in Conference League battendo in finale il Rayo Vallecano