Cardinale dà il via alla rivoluzione Milan: in uscita Tare, Moncada e Furlani. A Ibra un ruolo chiave

Gerry Cardinale sta dando il via alla rivoluzione Milan azzerando tutta la dirigenza, resta Ibrahimovic. Si va verso l’addio anche di Allegri.

Non ci sono già i sostituti ma per ora solo la forte volontà di Gerry Cardinale di "ripulire" il Milan con dirigenza, direttore sportivo e allenatore nuovi. Il proprietario rossonero è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita l’ad Furlani, il ds Tare e il capo scout Moncada. Possibile anche la separazione da Allegri (che ha ancora un anno di contratto). Sarà Cardinale davanti a tutti che non vorrà delegare più come fatto negli ultimi anni ma agire in prima persona puntando forte però su Zlatan Ibrahimovic che resterà e con un ruolo sempre più centrale e più operativo specie dal punto di vista tecnico. A tutti sono state date varie responsabilità dopo il disastro della mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Ebbene con le uscite di Furlani e Tare, sarà il membro del cda Massimo Calvelli (a capo dell’asset sport del gruppo RedBird) a scegliere il nuovo amministratore delegato, mentre lo svedese avrà il compito di decidere il nuovo direttore sportivo il quale a sua volta poi sceglierà il nuovo responsabile scout dopo l’uscita di scena di Moncada. Solo dopo queste decisioni verrà scelto il nuovo allenatore. Insomma, ripartire dal vertice per arrivare alla squadra. Già, la squadra, quasi mai convincente in questa stagione se non nelle prima parte. E qui pare proprio anche anche il futuro di Leao sia a rischio.

Leao potrebbe lasciare il Milan.

Leao tra i primi indiziati ad andare dalla rosa attuale del Milan

Non uno qualsiasi in panchina dunque, ma un allenatore propositivo alla Fabregas che sappia lavorare bene con i giovani. Questo è l'identikit chiesto da Cardinale. Per il momento non c'è un nome preciso ma solo ipotesi che lasciano il tempo che trovano. Ad Allegri viene contestata soprattutto la gestione del gruppo. Una squadra che oggi anche nei singoli mostra alcuni elementi pronti ad essere sacrificati all'avvio del mercato estivo. Su tutti Leao a cui viene imputata la mancanza di carattere e che dunque presto potrebbe mettersi già a caccia di una nuova destinazione.

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Pulisic resterà al pari di Modric, Pulisic, Saelemaekers e Pavlovic i quali hanno avuto l'atteggiamento giusto. Da sottolineare come un ruolo centrale ce l'avrà sicuramente Massimo Calvelli che sarà l'uomo da cui partirà la rivoluzione rossonera nel tentativo di riportare davvero il Diavolo dove merita cancellando l'attuale stagione. Per il ruolo di direttore sportivo non c'è ancora una favorito mentre in panchina non sono da escludere anche le ipotesi che portano al nome di Van Bommel, ma la strada è lunga. Bisognerà attendere prima le decisioni ufficiale del club e le eventuali dimissioni di Allegri, prima di affacciarsi al nuovo.