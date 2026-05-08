Alex Jimenez sospeso dal Bournemouth, scoperte le chat tra l’ex Milan e una ragazza 15enne

Alex Jimenez è nei guai. Il Bournemouth ha deciso di avviare un'indagine interna dopo quanto sta trapelando da qualche giorno sui social circa un suo scambio di messaggi con una ragazza minorenne di 15 anni. L'ex terzino del Milan è finito nella bufera con la pubblicazione di alcune chat che lui stesso avrebbe scritto alla 15enne. Alcuni screenshot che circolano le chat del 21enne spagnolo coinvolto in conversazioni inappropriate con account appartenenti a ragazze minorenni. "Mi piacciono le ragazze giovani" si legge in una di queste conversazioni.

Gli screenshot dei messaggi hanno scatenato un'ondata di indignazione online e richieste di un'indagine urgente. Detto fatto. Con una nota ufficiale apparsa pochi minuti fa, il club inglese ha preso la sua decisione: "L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il ​​terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un'indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento".

Esclusione dunque per lui in vista della prossima partita anche se c'è chi pensa che l'esclusione possa durare molto di più. Il Bournemouth di fatto però non conferma ma nemmeno smentisce la veridicità di quelle chat che per qualcuno per un attimo sembravano delle fake. E invece il club inglese ha voluto vederci chiaro visto che, se fosse realmente accaduto tutto questo, per Jimenez i guai sarebbero tanti. "Non sono mai stato con una quindicenne" si legge tra i messaggi inviati da Jimenez alla giovane quando quest'ultima ha rivelato la sua età al calciatore. Di certo dunque non si mette bene per il calciatore che già l'estate scorsa era stato al centro di un caso al Milan prima della sua cessione.

Alex Jimenez già nella bufera l'estate scorsa col Milan

Nell'ultimo giorno di calciomercato, lo spagnolo firmò proprio con il Bournemouth ceduto con la formula del prestito oneroso per 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto per 18,5 milioni se Jimenez giocherà almeno 18 volte da titolare in Premier League. Il Real Madrid, da cui proveniva Jimenez, ha concordato poi di mantenere la sua clausola di riacquisto. Il calciatore era finito nel mezzo della bufera ancora una volta per una chat con un’amica su Instagram in cui definiva Allegri un "allenatore di m***a". Jimenez era stato già punito con l'esclusione dalla tournée inglese in estate per via di alcuni comportamenti poco professionale finendo addirittura ad allenarsi con Milan Futuro.