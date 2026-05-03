Sassuolo-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Sassuolo e Milan si affrontano alle ore 15:00 al Mapei Stadium, con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Grosso e Allegri.

Il Milan scende in campo in casa del Sassuolo per il match della 35ª giornata di Serie A 2025/2026, in programma domenica 3 maggio alle ore 15 al Mapei Stadium: la partita tra i neroverdi e i rossoneri si potrà vedere in diretta Tv e streaming su DAZN.

La sfida mette di fronte le squadre di Fabio Grosso e Massimiliano Allegri, entrambe reduci da un pareggio a reti inviolate: la prima contro la Fiorentina e la seconda contro la Juventus. In classifica il Sassuolo si presenta con 46 punti, mentre i rossoneri sono a quota 67. Il Sassuolo ritroverà Domenico Berardi dopo le due giornate di squalifica seguite agli episodi nello spogliatoio contro il Genoa. Il Milan, invece, potrà contare sull’intera rosa tranne Luka Modric, operato allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli.

La partita di andata il Sassuolo riuscì a strappare un 2-2 al Milan, che proprio in quell’occasione perse definitivamente la testa della classifica in favore dell’Inter.

Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta TV e in streaming: l'orario

Sassuolo-Milan si potrà vedere in esclusiva in TV su DAZN. Il match del Mapei Stadium sarà disponibile dunque su Smart TV, TV con appositi dispositivi, smartphone, tablet e computer. Fischio d'inizio alle ore 15:00. La sfida si potrà seguire anche su Sky e in particolare sul canale Zona DAZN per gli utenti che hanno aderito all'iniziativa. Telecronaca di Ricky Buscaglia.

Sassuolo-Milan, le formazioni della partita di Serie A

Grosso punta sul tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Allegri sceglie ancora Pulisic e Leao in attacco, Ricci al posto di Modric in mediana.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri