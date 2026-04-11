Milan-Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Milan-Udinese è l’anticipo della 32ª giornata che si gioca oggi alle 18. Diretta Tv e streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Runjaic.

Il Milan ospita l'Udinese nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A. La partita si gioca oggi alle 18 e ha un valore fondamentale per i rossoneri che, reduci dalla sconfitta di Napoli, sono scivolati al terzo posto e devono blindare il posto Champions. Diretta tv in chiaro e in streaming solo su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio).

La squadra che Allegri presenterà in campo a San Siro non sarà tanto differente da quella vista al Maradona. La buona notizia è il rientro di Gabbia, che torna a disposizione dopo l'infortunio. Pulisic pronto a riprendersi il posto nel tridente. "Dopo la sconfitta di Napoli, è normale che i primi due giorni non siano stati facili visto che ci siamo allontanati dal primo posto – le parole di Allegri in conferenza –. L'obiettivo è qualificarci in Champions e sono certo che gli attaccanti faranno i gol che ci servono". I bianconeri friulani possono contare di nuovo sul bomber Davis (ha scontato la squalifica). Confermato Zaniolo come esterno d'attacco.

Dove vedere Milan-Udinese in diretta TV e in streaming: l'orario

Il fischio d'inizio di Milan-Udinese è alle 18. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per abbonati su DAZN e su DAZN 1. Non è prevista messa in onda in streaming anche su Sky Go. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, affiancato da Fabio Bazzani per il commento tecnico.

Milan-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Milan col tridente per vincere al Meazza contro l'Udinese. In attacco Allegro sceglie Fullkrug punta centrale e piazza ai suoi lati Nkunku e Pulisic. Centrocampo imperniato su Fofana, Modric, Rabiot. Zanilo e Davis la coppia d'attacco dei friulani a San Siro. Linea mediana a cinque con Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara.

MILAN (4-3-3) Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Pulisic, Fullkrug, Nkunku. All.: Massimiliano Allegri.

UDINESE (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All.: Kosta Runjaic.