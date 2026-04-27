Frattura allo zigomo sinistro per Modric: il centrocampista croato sarà operato, quando rientra

Luka Modrić si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un duro contrasto con Manuel Locatelli nella sfida contro la Juventus. Il centrocampista del Milan verrà operato e tempi di recupero sono ancora da definire.

Luka Modrić ha riportato una frattura allo zigomo sinistro durante Milan-Juventus e sarà operato. Si tratta di una brutta tegola per Massimiliano Allegri e il Milan in vista del rush finale di campionato.

Uscito all’80′ della sfida contro la squadra bianconera dopo uno scontro con Manuel Locatelli, il centrocampista croato ha riportato una frattura allo zigomo sinistro. L’episodio è avvenuto durante un contrasto aereo: Modric, nel tentativo di colpire il pallone di testa, ha ricevuto involontariamente una testata dall’avversario, venendo poi costretto a lasciare il campo.

Le condizioni di Modrić dopo lo scontro con Locatelli

Dopo il contrasto con il capitano bianconero Manuel Locatelli, Luka Modrić ha lasciato il campo visibilmente scosso, con il ghiaccio sul volto e lo staff sanitario già pronto a chiedere il cambio. Anche al termine della partita, durante gli applausi dello stadio, non appariva in buone condizioni: sullo zigomo sinistro era evidente un rigonfiamento e sembrava ancora frastornato.

Negli spogliatoi ha comunque tranquillizzato i compagni. Nonostante abbia avuto la peggio nello scontro, in serata non sono stati effettuati controlli immediati: è rientrato a casa con l’indicazione di applicare ghiaccio sulla zona colpita. La valutazione definitiva è rimandata a oggi, quando verrà sottoposto a esami strumentali da parte dello staff medico.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il centrocampista hanno confermato la frattura allo zigomo sinistro. Come comunicato dal club rossonero, sarà necessario un intervento chirurgico e ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero verranno forniti dopo l’operazione.

Secondo le prime valutazioni, per Luka Modrić la stagione potrebbe essere già conclusa: l’infortunio lo terrebbe fuori nelle ultime quattro giornate, proprio mentre il Milan è impegnato nella corsa ai punti decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri, dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, affronterà la trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, quindi ospiterà l’Atalanta. A seguire la sfida con il Genoa, prima dell’ultimo impegno a San Siro contro il Cagliari.