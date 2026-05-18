Alex Marquez dimesso dopo l’operazione per l’incidente in MotoGP a Barcellona: non si sa quando torna in pista

Il Gran Premio di Barcellona entrerà nella storia recente della MotoGP come una delle gare più caotiche e pericolose degli ultimi anni. Tra i protagonisti più sfortunati del week-end c'è stato Alex Marquez, vittima di un terribile incidente che ha richiesto un intervento chirurgico immediato alla clavicola destra. Gli esami diagnostici hanno riscontrato anche una lesione residua alla vertebra C7, giudicata non operabile e causa della quale non si sa ancora quando potrà tornare in pista. Opzione che sarà valutata a seconda dell'evoluzione della guarigione, ecco perché non ci sono ancora tempi precisi per la riabilitazione. Intanto, dopo lo spavento per il "volo" sull'asfalto durante una gara segnata da due bandiere rosse, una buona notizia è arrivata dal Team Gresini Racing: il pilota è stato dimesso oggi dall'ospedale.

Alex Marquez lascia l'ospedale dopo l'operazione

Lo spagnolo ha lasciato questo pomeriggio l'Ospedale Generale della Catalogna, struttura di riferimento del Circuit de Barcelona-Catalunya. Il comunicato del Team ha fornito dettagli incoraggianti sulle condizioni di salute di Marquez.

Alex Marquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico ieri sera per una frattura della clavicola destra, stabilizzata con l'inserimento di una placca, da parte di Anna Carreras, David Benito e Paula Barragán all'Hospital General de Catalunya – si legge nella nota -. Lascerà l'ospedale più tardi questo pomeriggio.

Lo spaventoso incidente alla curva 10

L'incidente che ha coinvolto Alex Marquez si è verificato in uscita dalla curva 10 durante il 12° giro. Secondo le prime ricostruzioni, il pilota è entrato in contatto con la KTM di Pedro Acosta, che ha rallentato improvvisamente la marcia a causa di un problema elettronico. Dopo l'impatto, il pilota del Team Gresini è stato sbalzato fuori traiettoria ad altissima velocità. Nel tentativo di evitare il muro, la moto s'è ribaltata ed è stata scaraventata in aria, andando letteralmente in pezzi, mentre il pilota è scivolato per qualche metro prima sbattere contro le barriere. Alcuni detriti sono tornati in pista mentre gli altri piloti stavano ancora transitando a piena velocità. Per fortuna il pilota di Cervera è riuscito a evitare un impatto diretto contro le barriere, circostanza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Anche Johann Zarco è tornato a casa dopo il ricovero

Oltre ad Alex Marquez, anche Johann Zarco è stato messo in dimissioni dall'ospedale. Il pilota del team LCR Honda farà ritorno in Francia per proseguire il percorso di cura con il proprio staff medico. Le condizioni del francese restano comunque serie: Zarco ha riportato la rottura dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, una lesione al menisco e una piccola frattura alla tibia vicino alla caviglia sinistra. L'infortunio è avvenuto durante la caduta alla curva 1: la sua gamba è rimasta incastrata nella ruota posteriore della Ducati di Francesco Bagnaia.