Terribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP: Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barriere

Un terribile incidente ha interrotto la gara del GP della Catalogna della MotoGP 2026 quando la corsa era arrivata al 12° giro sul circuito di Barcellona. Il momento più atteso del weekend si è trasformato in pochi istanti in una scena di grande paura: Pedro Acosta, fino a quel momento tra i grandi protagonisti della corsa, ha avuto un problema tecnico improvviso in pieno rettilineo e ha perso velocità in modo repentino. Alle sue spalle arrivava Alex Marquez, che non è riuscito a evitarlo e lo ha centrato violentemente.

L'impatto è stato durissimo. La Ducati del team Gresini è finita a terra, la moto è stata distrutta e il pilota spagnolo è scivolato verso le barriere dopo aver tamponato la KTM quasi ferma davanti a lui. La Race Direction ha esposto immediatamente la bandiera rossa, fermando la gara per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della pista. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a rientrare in pit lane ma ha accusato dolore al braccio ed è stato indirizzato al centro medico per accertamenti.

Alex Marquez è cosciente dopo l'incidente con Acosta

La prima notizia davvero importante è arrivata pochi minuti dopo l'incidente: Alex Marquez è cosciente. Lo ha comunicato la direzione gara mentre il pilota veniva soccorso in pista. Un aggiornamento fondamentale, vista la violenza della dinamica e la posizione in cui si è verificato l'impatto, in uno dei punti più veloci del tracciato del Montmelò.

L'incidente è arrivato nel momento in cui la gara stava entrando nel vivo. Acosta, partito dalla pole e autore di un weekend fin lì da protagonista, aveva appena ripreso la testa della corsa dopo il duello con Raul Fernandez. Alex Marquez era in piena rimonta e aveva appena superato lo stesso Fernandez, portandosi negli scarichi della KTM. Poi il guasto improvviso sulla moto di Acosta ha cambiato tutto: rallentamento improvviso in rettilineo, Marquez alle spalle senza spazio per reagire e impatto inevitabile.

Bandiera rossa e gara interrotta a Barcellona

La gara è stata fermata con bandiera rossa e la direzione gara ha comunicato che il GP della Catalogna ripartirà sulla distanza di 11 giri, con le posizioni precedenti all'incidente. Prima dello stop, la situazione vedeva Acosta davanti, con Alex Marquez e Raul Fernandez in lotta per il podio e Jorge Martin nelle prime posizioni. Più indietro invece Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, entrambi in grande difficoltà.

Il weekend di Barcellona era iniziato nel segno proprio di Acosta e Alex Marquez: il pilota KTM aveva conquistato la pole, mentre il pilota Gresini aveva vinto la Sprint dopo un duello chiuso al fotofinish. La gara lunga, però, ha preso una piega drammatica: il duello più atteso si è trasformato nell’immagine più dura del GP della Catalogna.