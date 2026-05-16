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Alex Marquez fa sua la Sprint nel GP di Barcellona: Bezzecchi e Bagnaia restano fuori dal podio

Alex Marquez vince il GP di MotoGP a Barcellona davanti a un fantastico Acosta. Alle spalle Di Giannantonio chiudo terzo. Bagnaia chiude sesto davanti a Morbidelli, Ogura e Bezzecchi.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Alex Marquez vince la gara Sprint di MotoGP nel GP di Barcellona davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Inizio importante con Acosta che resta al comando mantenendo la pole conquistata in qualche seguito poi da Zarco e Alex Marquez. Anche Bezzecchi sale subito benissimo volando conquistando subito posizione dopo la partenza dalla dodicesima casella. Chi invece scivola giù è Martin che nella bagarre con Raul Fernandez si fa infilare da Diggia prima di cadere ancora una volta nella ghiaia. Uscita di scena improvvisa dunque per lo spagnolo e per l'Aprilia che perde punti da uno dei protagonisti più attesi.

Nel frattempo davanti Acosta a metà gara crolla e si fa sorpassare da Alex Marquez prima e successivamente da uno scatenato Raul Fernandez. Sempre nelle retrovie invece la Ducati di Pecco Bagnaia fa numeri importanti portandosi in sesta posizione a metà gara. Intanto in pista cadute per Mir e Binder prima ancora di Martin mentre Vinales è rientrato in pit lane ritirandosi, forse per un problema tecnico. Il finale della Sprint è a dir poco entusiasmante con Acosta che in modo pazzesco si prendere la seconda posizione su Raul Fernandez mettendosi alla rincorsa di Alex Marquez che però riesce a centrare la vittoria.

Si tratta della sesta vittoria Sprint per Alex Marquez, la prima da Valencia l'anno scorso. Il fratello di Marc ha vinto tutte le sue 6 Sprint senza partire dalla pole. Per la Ducati è la 55^ vittoria Sprint, la 3^ quest’anno dopo Goiania e Jerez con Marc Marquez.

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L'ordine d'arrivo dopo la Sprint nel GP di MotoGP a Barcellona

  1. Alex Marquez 19'39.782
  2. Acosta +0.118
  3. Di Giannantonio +0.551
  4. Fernandez +2.703
  5. Zarco +4.637
  6. Bagnaia +4.924
  7. Morbidelli +6.067
  8. Ogura +6.931
  9. Bezzecchi +7.315
  10. Bastianini +7.807
  11. Marini +8.087
  12. Aldeguer +9.607
  13. Quartararo +9.838
  14. Moreira +13.705
  15. Rins +13.810
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