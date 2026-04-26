LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per il GP di Spagna 2026: gara in programma oggi alle ore 14 in diretta dal circuito di Jerez. Marc Marquez in pole davanti a Zarco e Di Giannantonio, Bezzecchi parte 4° mentre Bagnaia scatta 9°. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 alle 14:15. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara di oggi della MotoGP a Jerez
1ª fila: Marc Marquez, Zarco, Di Giannantonio
2ª fila: Bezzecchi, Alex Marquez, Acosta
3ª fila: Bastianini, Raul Fernandez, Bagnaia
4ª fila: Martin*, Ogura, Aldeguer
5ª fila: Binder, Mir, Marini
6ª fila: Augusto Fernandez, Quartararo, Morbidelli
7ª fila: Razgatlioglu, Savadori, Rins
8ª fila: Miller, Moreira
Com'è andata la Sprint Race di ieri a Jerez
Quella andata in scena ieri a Jerez de la Frontera era una Sprint della MotoGP, ma per il numero di colpi di scena è sembrata una maratona. Basti pensare che Marc Marquez ha vinto nonostante una scivolata mentre era secondo alle spalle del fratello Alex (il più veloce sull'asciutto insieme a Di Giannantonio) che sembrava aver messo fine ai suoi sogni di gloria.
La fortuna, questa volta, ha sorriso al nove volte campione del mondo che ha visto quella sfortuna tramutarsi improvvisamente in un colpo di fortuna. Proprio in quel momento infatti la pioggia aumenta d'intensità, Marc dopo essersi rialzato rientra ai box (tagliando sull'erba) insieme ai piloti più attardati tra i quali Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi (scivolato in partenza per colpa di una visiera a strappo finita sotto la gomma posteriore della sua Aprilia e finito in fondo al gruppo), per cambiare moto e passare a quella con assetto da bagnato, mentre Jorge Martin è costretto al ritiro per un problema ai freni della sua Aprilia.
Davanti cade Alex Marquez, poi tocca a Pedro Acosta, e gli altri, fatta eccezione per Aldeguer, sono quindi costretti a rientrare ai box nel giro successivo. A quel punto Bagnaia e Marc Marquez si ritrovano in seconda e terza posizione, alle spalle del solo Aldeguer che però si deve immediatamente arrendere all'impossibilità di andare avanti con le slick sotto il diluvio.
A quel punto i due alfieri della Ducati si ritrovano davanti a tutti e appena ne ha l'occasione Marquez ne approfitta per superare e allungare sul compagno di squadra che, vista la situazione, tira i remi in barca e si accontenta di una seconda posizione che vale oro dato il momento in cui arriva.
A completare la festa della casa di Borgo Panigale in questa folle Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP 2026 ci ha poi pensato il pilota del team VR46 Franco Morbidelli che, tenuta a bada la rimonta del compagno di squadra Fabio Di Giannantonio (poi superato anche da Binder qualche curva prima della bandiera a scacchi), è andato a prendersi il terzo gradino del podio firmando un record storico dato che prima di lui mai nessun altro pilota era riuscito a salire sul podio di una gara sprint della MotoGP partendo dalla 18ª posizione in griglia o peggio.
A che ora parte la gara di MotoGp oggi
La quarta gara lunga della MotoGP 2026 partirà nel primissimo pomeriggio. Alle ore 14 italiane infatti è prevista la partenza della corsa del GP di Spagna, quarto round stagionale della classe regina del Motomondiale.
Le caratteristiche del circuito di Jerez per il GP Spagna 2026
Oggi ad ospitare la gara del GP di Spagna della MotoGP 2026 sarà il circuito di Jerez de la Frontera intitolato ad Angel Nieto. Quello situato vicino a Cadice in Andalusia è un tracciato di 4,4 chilometri, con 8 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 607 metri.
Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Jerez è un tracciato impegnativo per i freni: le frenate sono 11 per un totale di 33,5 secondi al giro. La staccata alla curva 6 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 295 km/h ed entrano in curva a 69 km/h dopo 5,4 secondi di decelerazione durante i quali sono soggetti a 1,5 G di decelerazione.
Il record della pista della MotoGP in gara appartiene ad Alex Marquez che durante la corsa dello scorso anno ha effettuato una tornata fermando il cronometro sull'1'37.349.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna a Jerez di oggi
1ª fila:
Marc Marquez – Zarco – Di Giannantonio
2ª fila:
Bezzecchi – Alex Marquez – Acosta
3ª fila:
Martin – Bastianini – R. Fernandez
4ª fila:
Bagnaia – Ogura – Aldeguer
5ª fila:
Binder – Mir – Marini
6ª fila:
A. Fernandez – Quartararo – Morbidelli
7ª fila:
Razgatlioglu – Savadori – Rins
8ª fila:
Miller – Moreira
Dove vedere la MotoGP in Spagna oggi in chiaro in Tv e streaming
La corsa della classe regina del Motomondiale di oggi di scena a Jerez de la Frontera con partenza fissata alle ore 14 sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara del GP di Spagna della MotoGP 2026 è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.
Diversi invece gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP di Spagna della MotoGP: la gara in programma oggi è trasmessa in leggerissima differita rispetto alla diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:15. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, oggi il GP Spagna in diretta: orari TV8 e Sky
Oggi sul circuito di Jerez de la Frontera va in scena la quarta gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP di Spagna sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in leggera differita in chiaro su TV8.
L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora italiana in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato spagnolo, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del quarto gran premio stagionale. La differita in chiaro su TV8 della corsa della classe regina del Motomondiale di scena oggi a Jerez inizierà invece alle ore 14:15.