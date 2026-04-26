LIVE Moto GP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Spagna: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Quella andata in scena ieri a Jerez de la Frontera era una Sprint della MotoGP, ma per il numero di colpi di scena è sembrata una maratona. Basti pensare che Marc Marquez ha vinto nonostante una scivolata mentre era secondo alle spalle del fratello Alex (il più veloce sull'asciutto insieme a Di Giannantonio) che sembrava aver messo fine ai suoi sogni di gloria.

La fortuna, questa volta, ha sorriso al nove volte campione del mondo che ha visto quella sfortuna tramutarsi improvvisamente in un colpo di fortuna. Proprio in quel momento infatti la pioggia aumenta d'intensità, Marc dopo essersi rialzato rientra ai box (tagliando sull'erba) insieme ai piloti più attardati tra i quali Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi (scivolato in partenza per colpa di una visiera a strappo finita sotto la gomma posteriore della sua Aprilia e finito in fondo al gruppo), per cambiare moto e passare a quella con assetto da bagnato, mentre Jorge Martin è costretto al ritiro per un problema ai freni della sua Aprilia.

Davanti cade Alex Marquez, poi tocca a Pedro Acosta, e gli altri, fatta eccezione per Aldeguer, sono quindi costretti a rientrare ai box nel giro successivo. A quel punto Bagnaia e Marc Marquez si ritrovano in seconda e terza posizione, alle spalle del solo Aldeguer che però si deve immediatamente arrendere all'impossibilità di andare avanti con le slick sotto il diluvio.

A quel punto i due alfieri della Ducati si ritrovano davanti a tutti e appena ne ha l'occasione Marquez ne approfitta per superare e allungare sul compagno di squadra che, vista la situazione, tira i remi in barca e si accontenta di una seconda posizione che vale oro dato il momento in cui arriva.

A completare la festa della casa di Borgo Panigale in questa folle Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP 2026 ci ha poi pensato il pilota del team VR46 Franco Morbidelli che, tenuta a bada la rimonta del compagno di squadra Fabio Di Giannantonio (poi superato anche da Binder qualche curva prima della bandiera a scacchi), è andato a prendersi il terzo gradino del podio firmando un record storico dato che prima di lui mai nessun altro pilota era riuscito a salire sul podio di una gara sprint della MotoGP partendo dalla 18ª posizione in griglia o peggio.