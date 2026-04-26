MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di Giannantonio

Alla fine a vincere a Jerez è un Marquez su Ducati. Non quello che tutti aspettavano dopo il sabato folle chiuso con pole e vittoria nella Sprint, ma l'altro: Alex Marquez. Il pilota del team Gresini ha conquistato il GP di Spagna della MotoGP 2026 con una gara autoritaria, costruita nei primi giri e poi gestita senza sbavature fino alla bandiera a scacchi.

La corsa si è decisa quasi subito. Marc Marquez, partito dalla pole, aveva mantenuto il comando allo spegnimento dei semafori, ma già nel secondo giro è stato superato dal fratello minore alla staccata di curva 6. Pochi istanti dopo il nove volte campione del mondo ha perso l'anteriore della sua Ducati in curva 11, scivolando nella ghiaia e chiudendo in anticipo una domenica che sembrava poter completare il suo weekend perfetto.

Alex Marquez domina a Jerez, Bezzecchi resta leader del Mondiale

Da quel momento Alex Marquez ha preso il controllo della gara. Alle sue spalle Marco Bezzecchi ha provato a restare agganciato, senza però riuscire mai a portare un vero attacco. Il riminese dell'Aprilia ha comunque chiuso secondo, confermando la solidità della RS-GP anche su una pista diversa da quelle su cui la casa di Noale aveva brillato nelle prime uscite stagionali.

Un podio pesante anche in chiave Mondiale: Bezzecchi resta leader della classifica piloti, mettendosi alle spalle Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati del team VR46. Il romano conferma così il suo ottimo momento, dopo essere partito dalla prima fila e aver resistito nella seconda parte di gara al tentativo di rimonta di Jorge Martin.

Aprilia solida con Bezzecchi e Martin, Bagnaia costretto al ritiro

Fuori dal podio ha chiuso proprio Jorge Martin, autore di una buona partenza e di una gara in rimonta dopo il sabato complicato. Lo spagnolo dell'Aprilia non è però riuscito a ricucire il distacco da Di Giannantonio nel momento decisivo. La giornata di Noale è stata completata dal quinto e sesto posto delle Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez, capaci nel finale di approfittare del calo di Johann Zarco.

Domenica da dimenticare invece per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, già costretto a partire più indietro dopo una qualifica non semplice, era risalito fino ai margini della top ten prima di essere obbligato a rientrare lentamente ai box a metà gara per una foratura. Un ritiro pesante, soprattutto in una giornata in cui la Ducati ha comunque vinto con Alex Marquez ma ha perso subito il suo uomo più atteso, Marc, finito fuori dopo appena due giri.