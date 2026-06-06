MotoGP Ungheria, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi per la pole

Le gare di oggi si svolgeranno sul Balaton Park Circuit, un circuito lungo 4,115 km situato a Balatonfőkajár, a 80km da Budapest. La pista ha una larghezza variabile tra i 12 e i 15 metri ed è composta da 16 curve, sei a destra e dieci a sinistra. Ha debuttato nel Mondiale di MotoGp appena un anno fa, inaugurata dalla vittoria di Marc Marquez: si tratta di un percorso abbastanza tortuoso e non tanto largo, con il rettilineo principale che misura 665 metri.