MotoGP Ungheria, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi per la pole

MotoGP oggi in pista al Balaton Park per il GP d'Ungheria: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15 la Sprint Race, mentre la gara è in calendario domani alle 14. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
Giornata nuvolosa in Ungheria
Sulla pista è previsto un cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura abbastanza fresca: non è prevista pioggia nella giornata di oggi e la massima è prevista intorno ai 25º.
Tra poco piloti in pista per le FP3, poi le qualifiche
Manca poco per il primo grande evento di questo sabato sulla pista ungherese. Tra poco i piloti affronteranno l'ultima sessione di prove libere, poi a partire dalle 10:50 ci saranno le qualifiche.
Venerdì complicato per Bagnaia
Ieri non è stata una giornata positiva per Pecco Bagnaia che ha chiuso al 14esimo posto e sarà tra i piloti costretti a passare dal Q1.
A che ora iniziano le FP3 della MotoGP
Le ultime prove libere di questo sabato cominceranno alle 10:10, poco prima delle qualifiche che assegneranno la pole position nella gara lunga di domani.
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Oggi qualifiche e Sprint Race, domani invece giornata di gare lunghe. I piloti di Moto3 correranno alle 11, quelli di Moto2 invece alle 12:15. Per la gara della MotoGp invece bisognerà attendere le ore 14:00, quando in pista scenderanno tutti i big per il GP Ungheria.
Le caratteristiche del circuito del Balaton Park per il GP Ungheria di MotoGP
Le gare di oggi si svolgeranno sul Balaton Park Circuit, un circuito lungo 4,115 km situato a Balatonfőkajár, a 80km da Budapest. La pista ha una larghezza variabile tra i 12 e i 15 metri ed è composta da 16 curve, sei a destra e dieci a sinistra. Ha debuttato nel Mondiale di MotoGp appena un anno fa, inaugurata dalla vittoria di Marc Marquez: si tratta di un percorso abbastanza tortuoso e non tanto largo, con il rettilineo principale che misura 665 metri.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
Per seguire tutti gli eventi del sabato bisognerà avere un abbonamento Sky: qualifiche e Sprint Race saranno trasmesse dai canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 saranno trasmesse in chiaro le qualifiche delle tre classi, mentre la Sprint Race verrà messa in onda in differita.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Ungheria: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
La seconda edizione del GP Ungheria propone un sabato ricco di eventi: si parte con le FP2 delle 10:10, seguite dalle qualifiche che determineranno la pole position, in programma a partire dalle ore 10:50. Per finire invece alle ore 15:00 si alza il sipario sulla Sprint Race che assegnerà i primi punti di questo weekend ungherese.