Marc Marquez immenso, domina e vince il Gp di MotoGP in Germania: Ogura secondo, cade Di Giannantonio

Marc Marquez vince il Gp di MotoGP in Germania davanti a Ogura e Raul Fernandez. Cadono Alex Marquez e Di Giannantonio. Bagnaia chiude sesto.

Marc Marquez vince il Gp di Germania davanti a Ogura secondo e con Raul Fernandez che ha chiuso in terza posizione. Marc Marquez ha mantenuto fin da subito la testa della gara dopo la pole conquistata in qualifica. Alle sue spalle inizialmente c'era suo fratello Alex prima della caduta a metà gara che ha chiuso il suo weekend. Non è andata benissimo nemmeno a Di Giannantonio invece che dopo essere finito in quinta posizione ha provato a recuperare subito posizione, iniziando da Ogura, ma in curva la sua moto perde l'anteriore e finisce nella ghiaia chiudendo così in anticipo, con 25 giri ancora da compiere, la sua corsa. E così a recuperare posizioni è Bagnaia il quale si ritrova in settima posizione approfittando proprio della caduta del Diggia.

Cade anche Mir nel frattempo mentre interessante è stato la gara di Raul Fernandez bravo a mettersi alle spalle dei Marquez. Ma in curva 13 a 22 giri dalla fine ecco arrivare il colpo di scena: cade Alex Marquez. Il pilota spagnolo sembrava in pieno controllo della corsa alle spalle di suo fratello Marc ma scivola nella ghiaia e chiude anzitempo la sua corsa pure lui. Ad approfittarne sono stati Raul Fernandez e Ogura che mantengono la posizione da podio rispettivamente al secondo e terzo posto. Il giapponese a pochi giri dalla fine ha poi la meglio superando Fernandez chiudendo la gara secondo alle spalle di Marc Marquez con Raul che si deve accontentare del gradino più basso del podio. Per Marc Marquez e la 10^ vittoria in carriera in MotoGP al Sachsenring.

L'ordine d'arrivo al Sachsenring