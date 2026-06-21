MotoGP oggi, Ogura in pole per la gara del GP Brno: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Oggi sul circuito di Brno va in scena la nona gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP della Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita anche in chiaro su TV8.

L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora esatta in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato ceco, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del nono gran premio stagionale. Prima ci saranno le gare della Moto3 (alle 11) e della Moto2 (alle 12:15).

La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi a Brno si può vedere anche in chiaro su TV8 e in streaming gratis su tv8.it ma in differita a partire dalle ore 16.