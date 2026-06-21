MotoGP oggi, Ogura in pole per la gara del GP Brno: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi a Brno per GP della Repubblica Ceca: si riparte dalla vittoria di Bagnaia nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14: Ai Ogura in pole davanti a Di Giannantonio e Bagnaia, Bezzecchi non sarà al via dopo esser stato squalificato, Marc Marquez parte 4°. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 16. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi a Brno
1ª FILA: 1. Ai Ogura (Trackhouse), 2. Fabio Di Giannantonio (VR46), 3. Francesco Bagnaia (Ducati)
2ª FILA: 4. Marc Marquez (Ducati), 5. Diogo Moreira (LCR), 6. Raul Fernandez (Trackhouse)
3ª FILA: 7. Pedro Acosta (KTM), 8. Franco Morbidelli (VR46), 9. Jorge Martin (Aprilia)
4ª FILA: 10. Fermin Aldeguer (Gresini), 11. Joan Mir (Honda), 12. Maverick Viñales (Tech3)
5ª FILA: 13. Fabio Quartararo (Yamaha), 14. Luca Marini (Honda), 15. Enea Bastianini (Tech3)
6ª FILA: 16. Jack Miller (Pramac), 17. Alex Rins (Yamaha), 18. Brad Binder (KTM)
7ª FILA: 19. Toprak Razgatlioglu (Pramac), 20. Cal Crutchlow (LCR)
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
Oggi sul circuito di Brno va in scena la nona gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP della Repubblica Ceca che scatta alle ore 14 sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
La corsa della MotoGP di oggi si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito di Brno è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.
Diversi invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP della Repubblica Ceca: la gara della MotoGP in programma oggi è difatti trasmessa in differita rispetto alla diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 16:00 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming sul sito di TV8.
MotoGP, oggi il GP Repubblica Ceca: orari TV8 e Sky della diretta
Oggi sul circuito di Brno va in scena la nona gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP della Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita anche in chiaro su TV8.
L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora esatta in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato ceco, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del nono gran premio stagionale. Prima ci saranno le gare della Moto3 (alle 11) e della Moto2 (alle 12:15).
La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi a Brno si può vedere anche in chiaro su TV8 e in streaming gratis su tv8.it ma in differita a partire dalle ore 16.