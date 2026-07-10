MotoGP, i risultati delle pre qualifiche al Sachsenring: Marquez vola, Bagnaia in Q1, la classifica dei tempi

Marc Marquez chiude davanti a tutti le pre qualifiche del GP Germania MotoGP al Sachsenring. Raul Fernandez secondo, Di Giannantonio terzo. Bagnaia resta fuori dalla top 10 e dovrà passare dal Q1.

Marc Marquez rimette le cose in ordine al Sachsenring proprio quando conta. Lo spagnolo della Ducati ufficiale chiude davanti a tutti le pre qualifiche del GP Germania della MotoGP 2026 con il tempo di 1:19.394, firmando il miglior riferimento del venerdì e conquistando l'accesso diretto al Q2. Alle sue spalle un ottimo Raul Fernandez, secondo con l'Aprilia Trackhouse a 166 millesimi, e Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati del team VR46 dopo essere stato a lungo il riferimento della sessione.

Il finale delle pre qualifiche ha ribaltato più volte la classifica. Di Giannantonio era stato il primo a scendere sensibilmente sotto il muro dell'1'20", poi nel momento decisivo è arrivato il giro del nove volte campione del mondo, che al Sachsenring continua a trovare qualcosa in più rispetto agli altri.

La notizia che fa più rumore, però, è l'esclusione di Francesco Bagnaia dalla top 10. Il pilota Ducati ha chiuso soltanto 13°, a 738 millesimi dal compagno di squadra, e domani in qualifica dovrà passare dal Q1. Un venerdì complicato per Pecco, già in difficoltà nelle FP1 e ancora lontano dal feeling necessario con la GP26 sul giro secco. Fuori dai dieci anche Enea Bastianini, 11° (e caduto nel finale), e Brad Binder, 12°.

In Q2 entrano direttamente anche Alex Marquez, quarto con la Ducati del team Gresini, il sorprendente Jack Miller, quinto con la Yamaha Pramac, Ai Ogura, sesto con la Trackhouse, Marco Bezzecchi, settimo con l'Aprilia ufficiale, il leader del mondiale Jorge Martin, ottavo, Pedro Acosta, nono, e Franco Morbidelli, decimo con l'altra Desmosedici griffata VR46.

Più indietro invece Fabio Quartararo, 15°, Joan Mir, 16°, Maverick Vinales, 18°, e Alex Rins, 20°. Ultimo (ma con un miglioramento sensibile rispetto allo scorso weekend) Cal Crutchlow, ancora in pista al posto dell'infortunato Johann Zarco.

La classifica dei tempi delle pre qualifiche MotoGP al Sachsenring