MotoGP, i risultati delle pre-qualifiche ad Assen: Bezzecchi vola, brutto spavento per Alex Marquez

I risultati delle pre-qualifiche MotoGP ad Assen: Marco Bezzecchi firma il miglior tempo davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta. Brutto spavento nel finale per Alex Marquez e Fermin Aldeguer, entrambi portati al centro medico dopo due cadute pesanti.

Marco Bezzecchi chiude davanti a tutti le pre-qualifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2026 sul circuito di Assen. Il leader del Mondiale ha firmato il miglior tempo in 1:31.123, precedendo Raul Fernandez e Pedro Acosta al termine di una sessione molto movimentata, segnata nel finale anche da due brutte cadute per i piloti Gresini Fermin Aldeguer e Alex Marquez, entrambi portati al centro medico del circuito per accertamenti.

La risposta dell'Aprilia è stata fortissima. Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti, Raul Fernandez è secondo con la Trackhouse a +0.177, Ai Ogura quarto a +0.239 e Jorge Martin nono a +0.515, nonostante anche lui sia finito nella ghiaia nella fase più concitata della sessione. Quattro moto della casa di Noale nelle prime nove posizioni: un segnale pesante dopo il caos di Brno e nel weekend in cui il Mondiale entra in una fase delicatissima.

In mezzo alle Aprilia si sono inseriti Pedro Acosta, terzo a +0.187, Pecco Bagnaia, quinto con la Ducati ufficiale a +0.261, e Marc Marquez, sesto a +0.323 dopo la caduta del mattino alla chicane finale. In Q2 diretto anche Fabio Di Giannantonio, ottavo Enea Bastianini e decimo Alex Marquez, che nonostante l'incidente nel finale resta tra i primi dieci.

Fuori dalla Q2 diretta invece Franco Morbidelli, undicesimo per appena 26 millesimi, ma soprattutto Fabio Quartararo, soltanto quindicesimo con la Yamaha a quasi un secondo da Bezzecchi. Male anche Maverick Viñales, Alex Rins, Luca Marini, Jack Miller e Brad Binder, tutti costretti a passare dal Q1 nelle qualifiche di sabato.

Brutto spavento per Alex Marquez e Aldeguer nelle pre-qualifiche MotoGP ad Assen

La sessione è stata condizionata dalle cadute nel finale. Fermin Aldeguer è finito a terra alla curva 11 proprio durante il time attack: il pilota del team Gresini ha perso il posteriore della sua Ducati e ha poi rotolato violentemente nella ghiaia. L'incidente ha fatto scattare le bandiere gialle nella fase decisiva del turno, condizionando anche i tentativi degli altri piloti in pista.

Poco dopo è arrivato anche il brutto incidente di Alex Marquez, già non al meglio fisicamente dopo l'infortunio rimediato nelle scorse settimane. Il pilota spagnolo della Gresini è stato protagonista di una caduta pesante nel finale delle pre-qualifiche, facendo scattare subito l'allarme nel box del team di Nadia Padovani. Sia Aldeguer sia Alex Marquez sono stati portati al centro medico del circuito di Assen per gli accertamenti dopo le rispettive cadute. Il venerdì del team Gresini si chiude così con entrambi i piloti in top 14, ma anche con un doppio spavento che rischia di pesare sul resto del weekend olandese.

I risultati delle pre-qualifiche MotoGP ad Assen: Bezzecchi davanti, Bagnaia quinto col brivido

Le pre-qualifiche di Assen hanno confermato il grande stato di forma di Marco Bezzecchi, che dopo il miglior tempo ottenuto già nelle FP1 si è ripetuto anche nella sessione decisiva del venerdì. Il pilota Aprilia ha messo tutti alle spalle con un giro da riferimento, sufficiente per conquistare l'accesso diretto alla Q2 e lanciare un messaggio chiaro agli avversari per il resto del weekend.

Molto positiva anche la giornata di Raul Fernandez e Ai Ogura, che confermano la competitività della Trackhouse su una pista favorevole all'Aprilia. Bagnaia è rimasto agganciato ai migliori con il quinto tempo fatto solo nell'ultimissimo tentativo dopo la bandiera rossa che ha sospeso momentaneamente la sessione in seguito all'incidente di Alex Marquez, mentre Marc Marquez ha limitato i danni dopo una giornata non pulitissima, chiudendo comunque comodamente dentro i primi dieci.

La classifica dei tempi delle pre-qualifiche MotoGP ad Assen

Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:31.123 Raul Fernandez (Trackhouse) +0.177 Pedro Acosta (KTM) +0.187 Ai Ogura (Trackhouse) +0.239 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.261 Marc Marquez (Ducati) +0.323 Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.342 Enea Bastianini (Tech3) +0.465 Jorge Martin (Aprilia) +0.515 Alex Marquez (Gresini) +0.578 Franco Morbidelli (VR46) +0.604 Joan Mir (Honda) +0.702 Diogo Moreira (LCR) +0.733 Fermin Aldeguer (Gresini) +0.738 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.963 Maverick Vinales (Tech3) +1.181 Alex Rins (Yamaha) +1.249 Luca Marini (Honda) +1.278 Jack Miller (Pramac) +1.302 Toprak Razgatlioglu (Pramac) +1.470 Brad Binder (KTM) +1.704 Adrian Fernandez (LCR) +1.987 Cal Crutchlow (Yamaha) +2.092

I primi dieci accedono direttamente alla Q2 delle qualifiche del GP d'Olanda, in programma sabato mattina. Tutti gli altri, da Morbidelli in giù, dovranno invece passare dal Q1 per provare a giocarsi gli ultimi due posti disponibili per la lotta alla pole position.