MotoGP Brno, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi e Bagnaia per la pole

MotoGP oggi in pista a Brno per il GP della Repubblica Ceca: qualifiche in programma alle 10:50. Alle 15 la sprint race, mentre la gara è in calendario domani alle 14. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Il programma del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026 è quello consueto: dopo le prime due sessioni di prove libere (FP1 e Pre-Qualifiche) di ieri, oggi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 e nel pomeriggio della Sprint Race, domani a Brno si chiude con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati con la partenza fissata alle ore 14.
Le caratteristiche del circuito di Brno per il GP Repubblica Ceca di MotoGP
Ad ospitare qualifiche e sprint race del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026 è il circuito di Brno, ufficialmente chiamato Automotodrom Brno, su cui la classe regina è tornata a correre lo scorso anno dopo una pausa di quattro anni. Quello ceco è un tracciato situato a circa 14 km a nord-ovest della città di Brno nella Repubblica Ceca e presenta una pista lunga 5.403 metri, con 14 curve: 8 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 636 metri, e la larghezza della pista è di 15 metri. Il dislivello massimo è di 73 metri, con una pendenza massima in salita del 7% e in discesa del 5%. I piloti troveranno un asfalto completamente diverso rispetto a quello su cui si è corsa l'ultima gara della MotoGP.
Il circuito di Brno è considerato dai tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti in griglia, altamente impegnativo per l'impianto frenante con i freni vengono utilizzati otto volte a giro per un totale di 29,5 secondi. La curva più dura del tracciato ceco per l’impianto frenante è Curva 3 dove le MotoGP passano da 305 km/h a 104 km/h in 4,5 secondi in cui percorrono 235 metri.
Il record della pista sul giro secco in MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che lo scorso anno conquistò la pole stampando un 1:52.303. Di Marc Marquez invece la tornata più veloce mai effettuata in gara: lo spagnolo su Ducati in uno dei giri della gara del 2025 fermò infatti il cronometro sull'1:53.691.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:50 le qualifiche per la pole
Le qualifiche che iniziano alle ore 10:50 e la sprint race del GP della Repubblica Ceca di MotoGP saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', su NOW con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP di oggi a Brno saranno inoltre visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Repubblica Ceca: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi sul circuito di Brno si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato ceco i piloti della classe regina del Motomondiale 2026 andranno a caccia della pole position in questo nono round stagionale.
Le qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 10 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Brno si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45).
Le Qualifiche del GP della Repubblica Ceca e la Sprint Race di oggi pomeriggio si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).