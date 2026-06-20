MotoGP Brno, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bezzecchi e Bagnaia per la pole

La mappa del circuito di Brno su cui oggi vanno in scena le qualifiche e la sprint race del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026.

Ad ospitare qualifiche e sprint race del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2026 è il circuito di Brno, ufficialmente chiamato Automotodrom Brno, su cui la classe regina è tornata a correre lo scorso anno dopo una pausa di quattro anni. Quello ceco è un tracciato situato a circa 14 km a nord-ovest della città di Brno nella Repubblica Ceca e presenta una pista lunga 5.403 metri, con 14 curve: 8 a destra e 6 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 636 metri, e la larghezza della pista è di 15 metri. Il dislivello massimo è di 73 metri, con una pendenza massima in salita del 7% e in discesa del 5%. I piloti troveranno un asfalto completamente diverso rispetto a quello su cui si è corsa l'ultima gara della MotoGP.

Il circuito di Brno è considerato dai tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti in griglia, altamente impegnativo per l'impianto frenante con i freni vengono utilizzati otto volte a giro per un totale di 29,5 secondi. La curva più dura del tracciato ceco per l’impianto frenante è Curva 3 dove le MotoGP passano da 305 km/h a 104 km/h in 4,5 secondi in cui percorrono 235 metri.

Il record della pista sul giro secco in MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che lo scorso anno conquistò la pole stampando un 1:52.303. Di Marc Marquez invece la tornata più veloce mai effettuata in gara: lo spagnolo su Ducati in uno dei giri della gara del 2025 fermò infatti il cronometro sull'1:53.691.