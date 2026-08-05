Milan-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita amichevole: Musak colpisce il palo, rossoneri più pimpanti

La diretta live del derby Milan-Inter in amichevole a Perth, nel ricordo di Franco Baresi. Per Amorim e Chivu è tempo di esperimenti e test a meno di tre settimane dall'inizio della Serie A e le formazioni ufficiali delle due squadre lo rispecchiano. Nel Milan è il giorno dell'esordio di Ramos nel ruolo di centravanti, anche se il portoghese parte dalla panchina. Più certezze nell'Inter, che scende in campo nel suo consolidato 3-5-2: nuova occasione per Stankovic in regia e Diouf sulla destra, con Pio Esposito in attacco c'è Idrissou. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN e NOW.
Milan-Inter 0-0, nerazzurri un po' più in partita nel finale
Il Milan ha calato i ritmi, l'Inter ha preso un po' più controllo e possesso di palla. Ma la partita non decolla: pochissime emozioni
Milan-Inter 0-0: partita a ritmi bassi, nerazzurri assenti in attacco
Nessuna emozione vera soprattutto in chiave Inter: il Milan non ha mai dovuto subire alcun tiro nei primi 30 minuti di gioco a Perth
Milan-Inter 0-0, rossoneri pericolosi: Musah colpisce il palo
Prima Cissè, fermato da Diouf, poi cu deve pensare Barella a salvare la situazione su pressing alto in area nerazzurra. Infine il palo di Musah dall'altezza del dischetto con il destro poco preciso a superare Martinez.
Al 6' minuto di Milan-Inter 0-0, un nuovo tributo a Baresi: gioco fermo
Al 6′ della gara, in ricordo del mitico numero di Franco Baresi un ulteriore tributo da Perth: la partita si ferma per qualche istante. Applausi da tutto lo stadio
Problemi per Bisseck
Subito problemi per Bisseck, zoppicante per una lieve storta alla caviglia. Il difensore nerazzurro recupera in fretta e ritorna in campo
Tutto il Milan è entrato in campo con la maglia a ricordo di Baresi
Al momento dell'entrata in campo il Milan ha voluto omaggiare il Capitano, Franco Baresi scomparso a 66 anni e di cui si sono celebrati i funerali nella giornata di martedì a Milano.
Minuto di silenzio per Franco Baresi
Poco prima del fischio di inizio, come previsto, il minuto di silenzio a ricordo di Franco Baresi con le due squadre abbracciate attorno al cerchio di centrocampo.
Lungo prepartita, il derby inizia ora
Sale l'attesa a Perth per il derby tra Milan e Inter: lunghissimo prepartita che ha portato il calcio di inizio alle 13:15, tra musiche, inni nazionali e coreografie che si sono oltremodo prolungate oltre il previsto
Milan-Inter in diretta, inizia l'amichevole
Tutto pronto all'Optus Stadium di Perth: inizia l'amichevole Milan-Inter, il primo derby della stagione.
Le prossime amichevoli estive di Milan e Inter, il calendario
L'estate di Milan e Inter continuerà con altre amichevoli che accompagneranno le due squadre verso l'inizio del campionato di Serie A, previsto nel weekend del 22-23 agosto. Entrambe proseguiranno la propria tournée tra Asia ed Australia, con i seguenti appuntamenti in calendario:
- 8 agosto, ore 13.00: Juventus-Inter a Perth (Australia)
- 8 agosto, ore 14.00: Chelsea-Milan a Giacarta (Indonesia)
- 15 agosto, ore 16.45: Milan-Manchester United a Breslavia (Polonia)
- 15 agosto, 19.30: Inter-Betis a Bari
Chi è Jamal Iddrissou, l'attaccante dell'Inter titolare contro il Milan
Jamal Iddrissou è forse il vero volto nuovo del precampionato dell'Inter, almeno fino a questo momento: due partite da titolare contro Karlsruhe e Manchester City, con buone risposte, e la conferma di Chivu anche nel derby contro il Milan. Attaccante 18enne, nato a Brescia da genitori ghanesi, è stato nazionale azzurro praticamente ad ogni livello fino all'Under 20. Dotato di grande fisico, che non ne pregiudica la mobilità, può essere impiegato sia come prima punta che da attaccante in appoggio. Il suo futuro in nerazzurro è tutto da scrivere, con l'Inter che valuta alcune proposte in prestito e la possibilità di fargli vivere una stagione da protagonista con l'Under 23 in Serie C.
Goncalo Ramos pronto a fare il suo esordio nel Milan
Non sarà dal primo minuto, ma arriverà sicuramente a partita in corso il debutto con il Milan di Goncalo Ramos, grande acquisto dell'estate rossonera. Il calciatore portoghese, preso dal PSG in un'operazione da oltre 70 milioni complessivi, si è aggregato alla squadra da poco meno di una settimana e contro l'Inter è pronto a mettere nelle gambe i primi minuti della sua stagione.
Amichevole Milan-Inter, le formazioni ufficiali
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi; Cissè, Loftus-Cheek; Camarda. All. Amorim
INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu
Perché l'amichevole Milan-Inter si gioca proprio a Perth
L'organizzazione dell'amichevole Milan-Inter a Perth rientra nell'ambito di un'iniziativa più ampia denominata "Calcio Italiano – Only in Perth", che intende celebrare il movimento calcistico italiano, sfruttando la fanbase presente in Australia, e prevede altre due partite sempre nella cornice dell'Optus Stadium: Juventus-Inter l'8 agosto e Juventus-Palermo l'11. Per Milan e Inter, naturalmente, questo genere di tournée rappresenta anche un'importante occasione di guadagno sul piano commerciale.
Il ricordo di Franco Baresi nel derby Milan-Inter a Perth
Il derby Milan-Inter a Perth diventa l'occasione per onorare degnamente la memoria di Franco Baresi, anche in campo. Vista l'impossibilità di rientrare in Italia per i funerali (solo Pulisic e Gimenez erano presenti), il Milan ricorderà lo storico capitano in terra australiana: prima della partita tutti i rossoneri indosseranno una maglia con il mitico numero 6, poi giocheranno l'incontro con il lutto al braccio. Come da tradizione, sarà rispettato un minuto di silenzio prima del via.
Dove vedere l'amichevole Milan-Inter in TV e streaming
Sono diverse le modalità a disposizione per vedere la partita amichevole Milan-Inter in diretta TV e streaming. Il derby sarà trasmesso, in abbonamento, sui canali Sky e sulle piattaforme DAZN e NOW. L'evento potrà essere acquistabile in pay per view su DAZN e anche su OneFootball.
Milan-Inter oggi in campo dalle 13, il derby in amichevole si gioca a Perth
Milan e Inter si affrontano nel primo derby della stagione 2026/27 in un contesto inusuale. La partita amichevole si gioca a Perth, in Australia, location nota ai tifosi italiani per la polemica su Milan-Como dello scorso anno. Calcio d'inizio alle ore 13, con Amorim e Chivu che sfrutteranno l'occasione per testare uomini e meccanismi in vista dell'inizio del campionato, ormai lontano meno di 20 giorni. Tra i rossoneri attesa per il debutto di Goncalo Ramos, rientrato dai Mondiali assieme a Rafa Leao, che in assenza di cessione vuole prova a rilanciarsi. Chivu attende nuove indicazioni positive dai suoi, a partire da Stankovic confermato in regia. Curiosità per vedere Jamal Iddrissou all'opera contro un avversario di primo livello.
Le probabili formazioni
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Camarda. All. Amorim
INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu