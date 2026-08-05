Milan-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita amichevole: Musak colpisce il palo, rossoneri più pimpanti

La diretta live del derby Milan-Inter in amichevole a Perth, nel ricordo di Franco Baresi. Per Amorim e Chivu è tempo di esperimenti e test a meno di tre settimane dall'inizio della Serie A e le formazioni ufficiali delle due squadre lo rispecchiano. Nel Milan è il giorno dell'esordio di Ramos nel ruolo di centravanti, anche se il portoghese parte dalla panchina. Più certezze nell'Inter, che scende in campo nel suo consolidato 3-5-2: nuova occasione per Stankovic in regia e Diouf sulla destra, con Pio Esposito in attacco c'è Idrissou. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN e NOW.