Mauro Icardi pubblica un selfie polemico: a 33 anni è ancora disoccupato

A 33 anni Mauro Icardi sta cercando una nuova squadra, a parametro zero dopo aver lasciato il Galatasaray. Intanto si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi lo critica e semina dubbi.

Un selfie polemico mentre è alla ricerca di una nuova squadra: Mauro Icardi è disoccupato dallo scorso 30 giugno, quando è scaduto il suo contratto col Galatasaray, e sta valutando le offerte sul tavolo, alcune anche dall'Italia. Intanto però le chiacchiere – che spesso lo hanno accompagnato soprattutto fuori dal campo, per le sue tormentate vicende coniugali – non smettono di ronzare intorno alle sue orecchie e allora il 33enne attaccante argentino ha deciso di usare uno strumento per lui abituale, una storia Instagram, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Icardi ha pubblicato due selfie a torso nudo: uno volutamente distorto, per farlo apparire sovrappeso non di poco, e poi uno in cui invece appare nelle sue attuali condizioni fisiche, ovvero decisamente in forma per un calciatore. "Come vogliono vederti quelli che ti criticano", è la didascalia a corredo della prima foto, mentre la seconda recita: "A chi critica, che faccia tosta!".

I due selfie postati da Mauro Icardi su Instagram

L'ex capitano dell'Inter insomma ha voluto smentire chi mette in dubbio la sua professionalità e insinua che sia un calciatore ormai sul viale del tramonto. Nessun declino atletico, nessun lasciarsi andare pur essendo senza squadra. Maurito sta solo aspettando l'offerta che lo convinca a rimettersi in gioco, e non è solo una questione economica, visto che lui ritiene di avere ancora tanti gol nei piedi.

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In quattro anni di Galatasaray, che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore straniero del club di Istanbul con 77 reti in 134 presenze, Icardi ha fatto poker di titoli nazionali, oltre a vincere una coppa di Turchia e una Supercoppa, aggiudicandosi il trofeo di capocannoniere della Super Lig due anni fa. L'arrivo di Osimhen lo ha chiaramente un po' chiuso, ma il bomber di Rosario non ha mai fatto mancare il suo contributo di reti quando chiamato in causa, per lo più dalla panchina nell'ultima stagione.

Da svincolato, e quindi a parametro zero, Icardi rappresenta un obiettivo per più di una squadra. In Italia lo ha cercato l'ambiziosissimo Como, soluzione che lo riporterebbe anche vicino a Milano, oltre che permettergli di giocare la Champions League assieme ad altri argentini come Nico Paz e Maximo Perrone. Anche la Fiorentina è stata accostata a Maurito, mentre fuori dall'Europa si è parlato di interessamenti dei messicani America e Tigres, del San Paolo in Brasile, dell'Atlanta United in Major League e di qualche club saudita. Quello che è sicuro è che non tornerà in Argentina.