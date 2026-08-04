Ginevra Taddeucci vince l’oro in una Senna sporchissima: “Bella zozza, sugli occhialini avevo di tutto”

Taddeucci ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km di nuoto in acque libere degli Europei. Una grande impresa effettuata nuotando in una Senna davvero ai limiti della decenza.

Ginevra Taddeucci è campionessa d'Europa! La formidabile nuotatrice italiana ha vinto la 10km in acque libere agli Europei di Parigi. Medaglia d'Oro per Taddeucci, che nella Senna aveva conquistato il bronzo alle Olimpiadi due anni fa. Bronzo per Linda Caponi. Giornata memorabile per il nuoto italiano e ovviamente soprattutto per Caponi e Taddeucci.

Taddeucci d'oro, Caponi di bronzo nella 10km femminile

Nella Senna due anni fa visse un'esperienza unica, a tutto tondo. Perché vincere una medaglia alle Olimpiadi è il sogno di tutti. Lei riuscì a compiere un'impresa. Ma in quel fiume orripilante fece una fatica immensa nel nuotare. Della sporcizia della Senna ne hanno parlato tutti i nuotatori coinvolti nelle gare due anni fa, e recentemente anche Paltrinieri. Per questo si può dire che Taddeucci è stata più forte di tutto nella 10 km femminile in acque libere degli Europei femminili. Una gara vinta in modo autoritario, praticamente

Il rammarico di Taddeucci per non aver battuto la sua grande rivale

Una volta presentatasi all'intervista Rai ha espresso la propria gioia, dicendo di essere molto felice e ricordando le medaglie precedenti nella città di Parigi, ma al tempo stesso si è rammaricata per aver avuto la vita troppo facile: Sono molto contenta. Parigi è sempre stato un posto fortunato, la prima medaglia importante l'ho vinta qui: "Mi spiace che la gara non è stata tanto competitiva, mi sembrava di essere da sola. Mancava la mia rivale, poi mancavano altre due altre nuotatrici importanti. Volevo competere e vincere anche con loro. Oggi potevo fare quello che volevo".

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Senna sporca davvero: "Sugli occhialini avevo foglie, rami, schifezze varie"

Poi ha parlato, senza mezzi termini, della Senna, fiume sporco, ai limiti dell'impraticabilità. Ginevra Taddeucci ha espresso il suo parere in modo estremamente chiaro: "Bella zozza. C'era di tutto. Un troiaio. Sugli occhialini c'erano appicciate foglie, rami, schifezze varie. Poi tante bottigliette di plastica qui dentro, un troiaio. Dicevano che era pulita, menomale che era pulita, fosse stata sporca cosa sarebbe stato?".

Taddeucci a caccia di altre medaglie

Successivamente ha ricordato il percorso dell'ultimo periodo, duro, perché ha dovuto allenarsi da sola: "Mi sono allenata da sola per un mese, poi nelle ultime due settimane il mio fidanzato ‘mi ha abbandonato', perché è andato a fare una gara e poi è andato a lavorare. Allenarsi da solo è stato duro. Poi sono arrivata qui con l'ansia di perdere, senza nessuno. Spero di andare in vacanza, ma prima ne ho altre due di gare, e forse la staffetta".