Pellacani e Santoro oro nel sincro misto 3m agli Europei di tuffi: secondo titolo per la coppia

Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano l’oro europeo nel trampolino sincro 3 metri dopo una gara dominata in ogni round e chiusa con oltre 300 punti. La coppia azzurra celebra il secondo titolo della rassegna e racconta il segreto di un’intesa speciale.

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono campioni d'Europa. La coppia azzurra ha conquistato la medaglia d'oro nel trampolino sincro 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, chiusa con il miglior punteggio in ogni singolo round e una superiorità evidente rispetto alla concorrenza.

Gli italiani hanno accumulato vantaggio tuffo dopo tuffo, mantenendo sempre il controllo della gara e diventando l'unica coppia capace di superare quota 300 punti. Il quinto e ultimo salto ha rappresentato la ciliegina sulla prestazione: un'esecuzione praticamente perfetta valutata 70.20 punti, che ha portato il totale finale a 305.85.

Un risultato che ha reso ufficiale il trionfo degli azzurri dopo l'ultimo tentativo degli avversari russi, fermatisi a 286.17 punti. Sul podio anche la Germania, medaglia di bronzo, capace di superare l'Ucraina grazie a un finale di gara in rimonta.

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Per Pellacani e Santoro si tratta del secondo oro conquistato in questi Europei, dopo quello ottenuto nella gara a squadre. Un'altra conferma del valore della coppia italiana, ormai una delle più affidabili del panorama internazionale.

Pellacani: "È stata una gara dominata, insieme diamo sempre il meglio"

Subito dopo il successo, Chiara Pellacani ha raccontato le sensazioni della gara ai microfoni di Sky: "Sì, è stata una gara dominata, ma eravamo preparati e insieme diamo sempre il meglio di noi".

Una vittoria costruita anche sulla forza del rapporto tra i due atleti, che oltre alla grande intesa tecnica hanno sviluppato una complicità speciale.

Santoro: "Nei primi due tuffi mi tremavano le gambe, con Chiara è tutto più facile"

Anche Matteo Santoro ha sottolineato il valore del legame con la compagna di squadra, spiegando quanto sia stato importante affrontare la finale insieme dopo una giornata difficile: "Oro dell'amicizia? Avevo tanta voglia di rifarmi dopo la giornataccia di ieri, oggi ero nervoso ma con Chiara è tutto più facile. Nei primi due tuffi mi tremavano le gambe ma con lei di fianco ce la faccio sempre". Lo stesso atleta romano in un'intervista a Fanpage.it aveva raccontato così il loro affiatamento: "Il fatto che ci conosciamo da quando siamo bambini è sicuramente la base di tutto. Siamo cresciuti praticamente insieme, non solo come atleti ma proprio come persone. Questo crea un tipo di intesa che non si costruisce dall’oggi al domani. Nel sincro non basta fare bene il proprio tuffo: devi sentire l’altra persona, anticiparla, fidarti completamente. E con Chiara questa cosa è naturale".

Pellacani ha poi raccontato il rapporto che la lega a Santoro, definendolo quasi familiare: "Lui è come il mio fratellino, io sono un po' la sua sorella maggiore".

Un legame che si è trasformato in un punto di forza anche nei momenti di maggiore pressione. Dopo la premiazione, però, Chiara ha dovuto subito cambiare concentrazione: alle 20.55 è attesa dalla finale del trampolino 1 metro femminile, dove proverà ad aggiungere un'altra medaglia al suo Europeo.

Prima di lasciarla, Santoro le ha dedicato un ultimo incoraggiamento: "Immaginami al tuo fianco mentre salti dal trampolino e salta come hai fatto ora". Un consiglio che racconta perfettamente lo spirito di una coppia capace di trasformare amicizia, fiducia e talento in un nuovo oro per l'Italia.