Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open: Djokovic e Sabalenka la coppia più illustre

Sono state rese note le coppie che prederanno parte agli US Open di doppio misto 2026. Assenti Sinner e Alcaraz. Super coppia Djokovic/Sabalenka, tre italiani in campo.

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Anche quest'anno il torneo di doppio misto degli US Open sarà un grande spettacolo. Dopo il restyling dello scorso anno il torneo mantiene la formula e non segue l'ordine della classifica di specialità. Torneo a inviti con una sfilza di big, non ci sarà però Jannik Sinner, manca pure Alcaraz, che non si sa nemmeno se giocherà il torneo di singolare. Italia rappresentata dai campioni in carica Errani/Vavassori e da Cobolli. La coppia che avrà le luci dei riflettori addosso sarà quella formata da Djokovic e Sabalenka. Il torneo si giocherà dal 24 al 26 agosto, chi vincerà porterà a casa un milione di dollari.

Sinner e Alcaraz non giocheranno il doppio misto degli US Open

Jannik Sinner lo scorso anno era stato inserito in tabellone, ma alla vigilia diede forfait e la coppia con Siniakova non prese la via del campo. A questo giro Sinner non è in tabellone, come Alcaraz, che si spera recuperi per gli US Open. Presenti invece Alexander Zverev, con l'americana Taylor Townsend, e soprattutto Novak Djokovic che giocherà con la sua amica Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis femminile.

Errani Vavassori e Cobolli in campo per il misto degli US Open

Tra le coppie più attese sicuramente quella formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz. In gara pure Swiatek/Ruud, finalisti un anno fa, Andreeva/Rublev ed Eala/Auger-Aliassime. Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni nel 2024 e 2025, difenderanno il titolo e rappresenteranno l'Italia, con Flavio Cobolli, in tandem con l'elvetica Belinda Bencic.

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Le 16 coppie iscritte al doppio misto US Open 2026

Aryna Sabalenka/Novak Djokovic

Elena Rybakina/Taylor Fritz

Mirra Andreeva /Andrey Rublev

Iga Swiatek /Casper Ruud

Belinda Bencic /Flavio Cobolli

Diana Shnaider /Daniil Medvedev

Amanda Anisimova/Learner Tien

Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime

Leylah Fernandez/Frances Tiafoe

Taylor Townsend/Alexander Zverev

Elena Gabriela Ruse/Nuno Borges

Jessica Pegula/Jack Draper

Naomi Osaka/Kei Nishikori

Sara Errani/Andrea Vavassori

Katerina Siniakova/Henry Patten

Peyton Stearns/Preston Stearns

La nuova versione del misto degli US Open è più spettacolare, ma meno pura

Il torneo di doppio misto degli US Open dallo scorso anno è una grande attrazione, un evento creato per dare ulteriore lustro a questo torneo e che fa felice i fan e i giocatori, che hanno la chance di divertirsi, rilassarsi e anche di guadagnare una bella somma. Lo spettacolo è assicurato, anche se si estromettono in modo quasi totale i doppisti puri, quelli che giocano tradizionalmente i tornei di doppio misto nelle prove dello Slam, un anno fa vinsero i doppisti puri: Errani e Vavassori.