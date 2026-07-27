Jannik Sinner non giocherà il doppio misto agli US Open: Djokovic e Sabalenka la coppia più illustre
Anche quest'anno il torneo di doppio misto degli US Open sarà un grande spettacolo. Dopo il restyling dello scorso anno il torneo mantiene la formula e non segue l'ordine della classifica di specialità. Torneo a inviti con una sfilza di big, non ci sarà però Jannik Sinner, manca pure Alcaraz, che non si sa nemmeno se giocherà il torneo di singolare. Italia rappresentata dai campioni in carica Errani/Vavassori e da Cobolli. La coppia che avrà le luci dei riflettori addosso sarà quella formata da Djokovic e Sabalenka. Il torneo si giocherà dal 24 al 26 agosto, chi vincerà porterà a casa un milione di dollari.
Sinner e Alcaraz non giocheranno il doppio misto degli US Open
Jannik Sinner lo scorso anno era stato inserito in tabellone, ma alla vigilia diede forfait e la coppia con Siniakova non prese la via del campo. A questo giro Sinner non è in tabellone, come Alcaraz, che si spera recuperi per gli US Open. Presenti invece Alexander Zverev, con l'americana Taylor Townsend, e soprattutto Novak Djokovic che giocherà con la sua amica Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis femminile.
Errani Vavassori e Cobolli in campo per il misto degli US Open
Tra le coppie più attese sicuramente quella formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz. In gara pure Swiatek/Ruud, finalisti un anno fa, Andreeva/Rublev ed Eala/Auger-Aliassime. Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni nel 2024 e 2025, difenderanno il titolo e rappresenteranno l'Italia, con Flavio Cobolli, in tandem con l'elvetica Belinda Bencic.
Le 16 coppie iscritte al doppio misto US Open 2026
Aryna Sabalenka/Novak Djokovic
Elena Rybakina/Taylor Fritz
Mirra Andreeva /Andrey Rublev
Iga Swiatek /Casper Ruud
Belinda Bencic /Flavio Cobolli
Diana Shnaider /Daniil Medvedev
Amanda Anisimova/Learner Tien
Alexandra Eala/Felix Auger-Aliassime
Leylah Fernandez/Frances Tiafoe
Taylor Townsend/Alexander Zverev
Elena Gabriela Ruse/Nuno Borges
Jessica Pegula/Jack Draper
Naomi Osaka/Kei Nishikori
Sara Errani/Andrea Vavassori
Katerina Siniakova/Henry Patten
Peyton Stearns/Preston Stearns
La nuova versione del misto degli US Open è più spettacolare, ma meno pura
Il torneo di doppio misto degli US Open dallo scorso anno è una grande attrazione, un evento creato per dare ulteriore lustro a questo torneo e che fa felice i fan e i giocatori, che hanno la chance di divertirsi, rilassarsi e anche di guadagnare una bella somma. Lo spettacolo è assicurato, anche se si estromettono in modo quasi totale i doppisti puri, quelli che giocano tradizionalmente i tornei di doppio misto nelle prove dello Slam, un anno fa vinsero i doppisti puri: Errani e Vavassori.