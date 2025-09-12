Djokovic e il super alimento che assume ogni giorno: “Lo uso in una miscela di polvere verde”

Il campione di tennis serbo ha rivelato qual è la routine del benessere a cui si dedica e lo aiuta a restare integro. Inizia tutto al mattino, assumendo sostanze che sono un toccasana per il suo fisico. Ma c’è una cosa che non beve mai.

Novak Djokovic la chiama "miscela di polvere verde", definisce così il preparato che utilizza per realizzare una specie di bevanda portentosa che lo aiuta a restare giovane, integro, competitivo nonostante l'età (38 anni) e qualche acciacco che ogni tanto fa capolino. È qualcosa che produce da sé, ne ingerisce una al mattino e un'altra ancora nel corso della giornata, aggiungendo il super alimento al quale non rinuncia. È il suo elisir di lunga vita che fa parte della cura del benessere quotidiano e prescinde da pillole (come quelle prese nella recente edizione di Wimbledon), pozioni, integratori rigeneranti (che spesso il suo staff gli porge) assunti quando in campo le energie sono in riserva.

La routine di benessere quotidiano di Nole: la prima cosa che fa al mattino

La prima cosa che fa Djokovic al mattino è rendere grazia per aver aperto gli occhi, messo i piedi per terra e ricevuto la possibilità di vivere un altro giorno. "Faccio sempre una preghiera che è espressione di gratitudine perché sono vivo", dice nell'intervista TheTennis101. Poi si avvicina agli scaffali e prende i barattaoli nei quali conserva tutto il necessario per iniziare a depurare il proprio corpo. "Bevo acqua tiepida nella quale verso limone e un pizzico di sale, mi serve per idratarmi e darmi un po' la carica con minerali ed elettroliti".

I frullati tonificanti per la cura del corpo

La cura del corpo non è questione maniacale ma fa parte del corredo di trattamenti a cui il campione serbo si sottopone per tenersi quanto più integro è possibile. "Mi piace mangiare frutta e frullati, succhi o qualcosa che mi fornisca il giusto apporto di vitamine o multi-vitaminici". È così che è riuscito a restare ai vertici del tennis mondiale a lungo, accumulando ben 24 titoli del Grande Slam, riuscendo a ingaggiare ancora duelli sostenuti con le due stelle del circuito attuale, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il suo obiettivo? Lo ha detto più volte: magari, congedarsi vincendo un altro titolo "pesante".

Quali sono gli ingredienti che usa il campione serbo

Djokovic spiega con dovizia di particolari anche quali sono gli ingredienti che utilizza: "Frutti di bosco misti e i datteri. Poi aggiungo semi di canapa e altre cose del genere. Polvere di maca (aiuta a contrastare stanchezza e affaticamento), spirulina (una fonte di proteine vegetali di alta qualità). Ho una miscela di polvere verde in cui verso tutti questi ingredienti".

Tra questi c'è il super alimento al quale non rinuncia: è proprio la spirulina, un'alga essiccata che "non ha un buon sapore" ma la considera fondamentale per l'apporto di antiossidanti e vitamine che hanno un effetto benefico anche sul sistema immunitario. Nole ha poi rivelato che c'è una cosa che non beve: "Il caffè. Ogni tanto prendo un po' di tè così da assumere caffeina".