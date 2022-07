Djokovic inala una sostanza misteriosa dalla bottiglia d’acqua a Wimbledon: “È una pozione magica” Novak Djokovic giocherà la finale di Wimbledon contro Kyrgios ma il serbo sta facendo discutere tutti per la sua ‘pozione magica’.

A cura di Vito Lamorte

Novak Djokovic giocherà la finale di Wimbledon contro Kyrgios, l'ottava sull'erba inglese. Il serbo ha battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 6-4) e 2 ore 34 minuti di gioco ma gli appassionati di tennis da ieri hanno una curiosità: vogliono sapere che cosa c'è dentro la bottiglia d'acqua di Nole dopo che sono emerse le riprese di lui che sembrava inalare il contenuto della borraccia.

Il tennista serbo è stata beccato in diverse occasioni, soprattutto durante il cambio di campo, bere da questa bottiglia e la curiosità è cresciuta dopo la sua vittoria contro Tim van Rijthoven, arrivata dopo essere stato due set sotto. Subito è diventato virale il video che lo ritraeva prendere questa bottiglia e fare questo gesto non proprio consueto.

Alla domanda sul contenuto della sua bevanda il 35enne non ha svelato molto e ha caricato ancora di più sostenendo che si trattava di una "pozione magica, questo è tutto ciò che posso dire".

Intanto arrivano già le prime ipotesi. Secondo quanto riportato dal tabloid The Telegraph, l'atleta serbo è uno dei tanti professionisti che scelgono di assumere integratori energetici non miscelati o polvere isotonica durante le partite: "Non si ottengono vantaggi dal farlo a metà partita. Molti giocatori hanno iniziato a mangiare polvere, anche polvere isotonica pre-allenamento. Hanno iniziato a prenderla senz'acqua. È principalmente roba pre-allenamento perché dà loro un brivido. Immagino che sia disgustoso in gola. È strano, ma è quello che stanno facendo".

La polvere isotonica è facilmente digeribile e reintegra rapidamente i carboidrati quando i livelli di energia devono rimanere elevati durante una competizione così intensa e d'élite. Tali integratori vengono generalmente assunti sciogliendo la polvere in acqua e poi bevuti prima o durante l'esercizio per garantire che il corpo possa funzionare ai massimi livelli. Assunto con acqua ammorbidisce il gusto metallico oltre a reidratare il corpo. I prodotti isotonici possono essere utilizzati per caricare i livelli di energia prima delle prestazioni o sono spesso utilizzati durante gli sport di resistenza per ripristinare l'energia persa durante l'attività.

Novak Djokovic ora punta al 21° titolo del Grande Slam. Dato che è improbabile che potrà essere in campo agli US Open a causa della sua posizione di vaccinazione in corso, l'All England Club si profila come l'ultima sede quest'anno in cui Djokovic può raggiungere Rafael Nadal a 21 titoli.