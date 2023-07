Alcaraz titanico, è il nuovo campione di Wimbledon: Djokovic battuto al 5° in una finale splendida Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta il torneo di Wimbledon, Djokovic battuto al 5° set dopo una splendida finale. Alcaraz ha giocato in modo straordinario, Djokovic perde a Wimbledon per la prima volta dopo sei anni.

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto in 5 set Djokovic al termine di una finale splendida e interminabile. Alcaraz conquista il secondo Slam della carriera, diventa il terzo più giovane campione ai Championships e mantiene anche la prima posizione ATP. Per Djokovic è una sconfitta bruciante, non aggancia Federer a 8 successi e dice addio alla chance del Grande Slam.

Alcaraz-Djokovic era la finale che (quasi) tutti volevano alla vigilia. I due numeri uno di oggi, con sedici anni di differenza che in avvio si sono sentiti tutti. Perché Carlos si procura subito due palle break, sembra poter fare partita pari, ma non le sfrutta e viene travolto. Dopo 24 minuti è 4-0 Djokovic, che chiude 6-1 il primo set. Sembra non esserci storia, ma Carlos in partita ci rientra e con tutti i crismi.

Carlos parte meglio nel secondo set, fa subito il break, Djokovic lo riaggancia. Il set è tirato, equilibrato, entrambi danno l'idea di poter ottenere il break in ogni momento, ma i servizi invece fanno la differenza. Non c'è nemmeno più un break e si va al tie-break, che ha un'importanza capitale. Djokovic ottiene un mini-break subito, ma gioca una sciocca palla corta ed è 3-3, ha un setpoint, lo manca e Alcaraz giocando con grande convinzione si prende il tie-break per 8 punti a 6. La partita sembra girare, pure se è in parità.

Djokovic perde subito il servizio, Alcaraz vola, 2-0, poi 3-1 e soprattutto un quinto game durato una mezz'oretta! Pazzesco. Una cosa mostruosa. Djokovic ha otto palle del 2-3, ma la settima palla break è quella buona, 4-1 per lo spagnolo che in un amen va sul 5-1. E altrettanto rapidamente è 6-1 Alcaraz, che allo scoccare delle tre ore è 2 set a 1.

Il campione in carica si ferma, toilet-break, pausa tattico-motivazionale per Djokovic che spesso ha agito in questo modo in passato quando era in difficoltà. Nel quarto set Alcaraz ha subito due chance per il 2-0, che potrebbe mettere la pietra tombale sulla partita, ma Djokovic gioca da fenomeno ed è 1-1. Con il passare dei game è chiaro che il serbo è quello dei momenti migliori. Novak vince cinque degli ultimi sei game del set, se lo prende con il punteggio di 6-3. E così si va al quinto.

Alcaraz ha una palla break in apertura di quinto, cancellata. Djokovic ha una palla break per il 2-0 nel game successivo, ma Lo spagnolo con un punto straordinario gliela annulla. La partita gira in quel momento, 1-1. E poi c'è il break di Alcaraz che gioca in modo sempre più esaltante. Novak si infuria e scaglia pure la racchetta sul paletto della rete, e si becca un warning. Carlos si porta sul 3-1, poi sul 4-2 sfruttando due errori dell'avversario.

L'ultimo game è un capolavoro. Alcaraz batte Djokovic con il punteggio di 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 e conquista il primo Wimbledon della sua già luminosa carriera. Djokovic perde a Wimbledon dopo sei anni, nella prossima stagione sarà pronto a battagliare per rivincere il titolo.