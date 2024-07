Berrettini trionfa in finale a Gstaad, dominio assoluto e un punto senza senso: “Ma è ovunque”

video suggerito

Matteo Berrettini torna a trionfare in un torneo ATP dopo tre mesi e mezzo e fa il suo ritorno nella top-50 del ranking mondiale: il tennista romano ha battuto agevolmente in finale in due set (6-3/6-1) il francese Quentin Halys e si è così regalato il successo nel 250 di Gstaad, in Svizzera.

Una vittoria che segna di fatto la rinascita di colui che, prima degli infortuni, riuscì ad issarsi fino al numero cinque del ranking. Una vittoria ottenuta con le solite armi (servizio e dritto impressionanti) ma che, in alcune fasi, ha regalato anche un Matteo Berrettini lottatore, come in occasione del punto che ha fatto svoltare la finale contro Halys dalla sua parte.

Stiamo parlando del meraviglioso punto realizzato in avvio del 7° gioco del primo set sul risultato di 3-3 quando sul servizio dell'avversario ha fatto diversi recuperi svolazzando da un lato all'altro del campo sui traccianti del transalpino per poi chiudere con un incredibile passante di rovescio ad una mano sottolineato in diretta dai telecronisti di Tennis TV con un "Ma è ovunque" che meglio di qualsiasi altra cosa descrive la difficoltà di quelle giocate fatte da parte di un tennista dalla fisicità imponente come Berrettini.

Quello infatti il colpo che ha esaltato Matteo Berrettini e annientato tutte le certezze di Quentin Halys che da lì in poi ha perso ben otto giochi consecutivi prima di riuscire a tornare a vincere quello che alla fine sarà l'unico game portato a casa in un secondo set in cui è riuscito a strappare soltanto sei punti all'italiano che non si è fatto distrarre nemmeno dalla piccola interruzione, causa pioggia, che poteva spezzare il suo ritmo.

Un trionfo, il nono torneo ATP conquistato in carriera, il secondo di questo 2024 dopo il 250 di Marrakech di inizio aprile, che consente dunque a Matteo Berrettini di proseguire la sua rimonta nella classifica ATP dato che dopo il successo contro Halys in finale si guadagna l'ingresso nella top-50 del ranking mondiale a distanza di 11 mesi dall'ultima volta.