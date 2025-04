video suggerito

Kean non è rientrato da Parigi dopo i problemi familiari: la posizione della Fiorentina in vista dell’Empoli Moise Kean non è ancora rientrato da Parigi dopo i problemi familiari. L’attaccante è fondamentale per la Fiorentina ma in questo momento il calcio viene in secondo piano e il club ha deciso di concedere carta bianca al giocatore senza pressioni sul suo ritorno in Toscana in vista del derby con l’Empoli. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Moise Kean non è ancora rientrato da Parigi. L'attaccante della Fiorentina era stato autorizzato dalla società a lasciare il ritiro del Cagliari a poche ore dalla sfida contro i sardi per correre in Francia. Alla base ci sarebbero problemi familiari, anche seri, che chiaramente non sono stati specificati dal club toscano per rispetto della privacy, come è giusto che sia. Le parole del ds Pradè avevano fatto intendere fin da subito che fosse qualcosa di più di un semplice permesso chiesto al club: "Dobbiamo stagli vicino, speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima".

E dunque il club, come riporta quest'oggi il Corriere fiorentino, consapevole della delicatezza della situazione, non ha imposto al giocatore alcuna scadenza per il rientro, lasciando a lui la decisione su quando tornare. Kean ha dunque tutto il sostegno della società e carta bianca sulla data del suo rientro. Dopo essere partito da Cagliari, l'attaccante aveva fatto un rapido passaggio da Firenze prima di dirigersi all’estero, e la società non farà minimamente pressioni affinché sia disponibile per la gara di domenica contro l’Empoli.

L'esultanza di Kean dopo un gol realizzato in stagione.

Palladino lo accoglierebbe a braccia aperte anche all'ultimo momento, verificando chiaramente solo il suo stato emotivo. Si tratta di un giocatore talmente fondamentale per la Fiorentina e che ha dimostrato a club, tifosi e compagni profondo attaccamento, da meritarsi tale trattamento da parte del club viola. La società del presidente Commisso vuole infatti rispettare questo suo momento personale. La Fiorentina sarà chiamata a sfidare un Empoli in piena lotta per non retrocedere e che sicuramente nel derby sarà un avversario durissimo da sfidare.

La Fiorentina aspetta Kean senza limiti di tempo

Dall'altra parte però la viola, vista anche la sconfitta della Juventus a Parma, ha capito che il quarto posto Champions non è poi così lontano nonostante l'enorme numero di squadre che si stanno sfidando in queste giornate di campionato per quella posizione. Kean autore di 23 gol stagionali tra campionato e Conference League, resta una figura chiave per la squadra, ma in questo momento il calcio passa in secondo piano. Se dovesse sentirsi pronto, potrebbe rientrare in tempo contro l’Empoli e, soprattutto, per la semifinale di Conference contro il Betis.