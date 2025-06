video suggerito

Perché la Fiorentina ha preso Dzeko a quasi 40 anni avendo già Kean come centravanti La Fiorentina è riuscita ad assicurarsi Edin Dzeko a partire dalla prossima stagione. Un acquisto strategico per la viola fortemente voluto da Stefano Pioli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Edin Dzeko è da considerare ormai a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha trovato l'accordo con l'agente dell'attaccante, Alessandro Lucci, il quale farà firmare al suo assistito un contratto di un anno a quasi 2 milioni di euro di stipendio più bonus. All'interno del contratto anche un'opzione di rinnovo automatico che dovrebbe scattare al raggiungimento di un determinato numero di presenze e gol. La regia dell'operazione chiusa dalla Fiorentina è però anche merito di Stefano Pioli, nuovo tecnico della squadra toscana dopo l'addio a Palladino.

Dzeko ha quasi 40 anni che compirà a marzo 2026, ma ha dimostrato di sapere ancora segnare tanto come fatto in Turchia al Fenerbahce, squadra in cui nell’ultima stagione ha segnato 21 reti in 53 partite. Pioli anche per questo ha voluto puntare su di lui, un usato garantito in effetti, specie per via dei suoi trascorsi in Serie A dal 2015 al 2021 e all’Inter nelle due stagioni successive. Insomma, uno che conosce il nostro campionato. Scelta convinta anche per Dzeko sicuramente contento di lavorare con un allenatore che ha già gestito top player.

Il nome di Dzeko in una rosa giovane come quella della Fiorentina sarà importante proprio per far crescere ulteriormente Kean all'interno della squadra. Un po' come accaduto qualche anno fa, sempre alla viola, con l'arrivo di Ribery a cavallo dell'esplosione di Vlahovic. Dzeko aveva tra le mani la possibilità di andare al Bologna ma alla fine ha poi preferito la Fiorentina anche per questo suo duplice ruolo strategico in campo e come supporto per un giocatore in totale evoluzione come Kean. Non è da escludere che Pioli possa pensare di farli giocare entrambi titolari.

Il ruolo strategico di Pioli in questa trattativa

Dzeko in questo momento, anche per i costi, è l'ideale per sostituire Kean, nel caso in cui avesse bisogno di un turno di riposo. Nelle idee della Fiorentina però entrambi possono giocare anche insieme in un 3-5-2 che come modulo valorizzerebbe entrambi. Il Cigno di Sarajevo dunque si prepara a rinforzare la rosa della viola che proprio senza Kean la passata stagione aveva dimostrato una certa difficoltà in zona offensiva. Secondo calciomercato.com Pioli aveva chiesto Dzeko e l’ha chiamato proprio per convincerlo poiché sul tavolo c'era anche l’offerta del Bologna.