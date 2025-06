video suggerito

Cosa sta succedendo tra Kean e l'Al-Qadsiah: può lasciare subito la Fiorentina a una sola condizione Moise Kean potrebbe lasciare subito la Fiorentina per volare in Arabia all'Al-Qadsiah tramite pagamento della clausola, ma tutto dipenderà anche dall'attaccante. L'ex Juventus infatti accetterebbe a una sola condizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Moise Kean è stato l'assoluto protagonista dell'ultima stagione della Fiorentina che nonostante non sia andata oltre la qualificazione alla prossima Conference League può dirsi soddisfatta di aver trovato un attaccante dal rendimento garantito. I 25 gol e 3 assist in stagione alla sua prima esperienza alla viola possono essere visti come una scommessa vinta dal club del presidente Commisso considerando le ultime stagioni dell'attaccante alla Juventus. Diventato anche centrale nel reparto offensivo dell'Italia, Kean rischia però seriamente di lasciare l'Italia e la Serie A.

La corte della squadra araba dell'Al-Qadsiah non è un mistero. Da tempo la compagine saudita ha espresso il desiderio di prendere il giocatore dicendosi disposta a pagare per intero la clausola prevista nel contratto del giocatore da 52 milioni di euro. In quel caso la Fiorentina non potrebbe farci molto. Ma allora cosa sta rallentando l'operazione? In primis la volontà di Kean di non voler lasciare l'Europa anche in previsione degli eventuali Mondiali 2026 con la Nazionale azzurra. L'attaccante allora sta aspettando anche se sul piatto è stato proposto uno stipendio da capogiro.

Kean con la maglia dell’Italia.

A soli 25 anni Kean potrebbe essere ricoperto d'oro. Oltre al pagamento della clausola per intero gli arabi avrebbero offerto al giocatore ben 15 milioni d'ingaggio. Una cifra enorme che però ancora non soddisfa totalmente Kean il quale, per accettare la destinazione in mancanza di altre offerte, potrebbe chiedere qualcosina in più. Il giocatore chiederebbe almeno 20 milioni a stagione e tutto questo dovrà avvenire entro il 15 luglio, termine ultimo prima di portare la Fiorentina a riservarsi la scelta di cedere o meno il classe 2000 in caso di richieste.

Kean ha richieste anche dallo United: Piccoli l'alternativa

Kean infatti avrebbe ricevuto offerta anche dal Manchester United ma l'intento della Fiorentina sembra essere quello di proporre all'attaccante un rinnovo con importante adeguamento d'ingaggio. Attualmente Kean guadagna un milione meno rispetto a quanto percepiva alla Juventus. Una scelta importante proprio per trovare una destinazione che potesse farlo esplodere. In caso di partenza del giocatore il piano B della Fiorentina è quello di fiondarsi su Piccoli il cui entourage è lo stesso di Dzeko e dello stesso Kean.