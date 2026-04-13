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Sarri non ci sta dopo l’analisi sulle sconfitte della Lazio e blocca il giornalista: “Fermo, fermo!”

Maurizio Sarri blocca subito il giornalista di DAZN in diretta quando sente un’analisi sulle sconfitte della sua Lazio che non condivide. Il tecnico biancoceleste alza la voce: “Fermo, fermo!”
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Maurizio Sarri è intervenuto in diretta dopo la sconfitta della sua Lazio al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico dei biancocelesti si è presentato a questa partita con diversi infortunati e giocatori recuperati non totalmente ma ugualmente mandati in campo. L'allenatore della Lazio infatti esordisce così ai microfoni di DAZN: "La sconfitta mi sembra troppo". E così da studio è il giornalista Riccardo Mancini ad intervenire per fare una sorta di analisi sulle sconfitte della Lazio in questo campionato condividendo questi numeri con Sarri:

"Con questa ennesima sconfitta rimanete un po' nel limbo". L'allenatore biancoceleste però dopo aver ascoltato questa frase ha subito un sussulto e prende immediatamente la parola. Non condivide quelle parole e alza il tono della sua voce: "Fermo, fermo, fermo!". Mancini di fatto si interrompe subito e dà la parola all'allenatore della Lazio che ribatte immediatamente: "Ci sono sei squadre solo che hanno perso meno di noi".

La Lazio scesa in campo questa sera contro la Fiorentina.
La Lazio scesa in campo questa sera contro la Fiorentina.

Chiaramente il riferimento è alle prime sei della classe e così il giornalista di DAZN cerca di spiegare meglio il suo ragionamento fatto a Sarri: "Non è la prima sconfitta, quello è il senso – e il tecnico dei biancocelesti replica ancora -. Sì, ma se era la prima sconfitta eravamo primi in classifica". I due sorridono e così si cambia il focus della discussione provandosi a concentrare molto di più sulla partita. Sarri a questo punto parla proprio dei problemi avuti alla vigilia dove gli ultimi a dare forfait sono stati Marusic e Maldini.

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"Non ho sentito i programmi futuri della Lazio ma per me la stagione è stata devastante, solo per preparare questa partita ce ne mancavano dieci, ho dovuto far giocare gli acciaccati – ha detto per poi ribadire -. Per i programmi futuri vediamo cosa ha in mente la società e cosa avrò in mente io". E poi si concentra su una questione puramente tecnica: "Il mancato attacco dell'area di rigore è un problema avuto da tutto l'anno, ci manca come caratteristica e quando riusciamo a saltare un uomo raramente siamo accompagnati".

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