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Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 8ª tappa Chieti-Fermo: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

Oggi l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 da Chieti a Fermo. Percorso, favoriti della “Tappa dei Muri” e dove vederla in diretta tv in chiaro e streaming.
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A cura di Marco Beltrami
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L’ottava tappa del Giro d’Italia in programma oggi partirà da Chieti in Abruzzo per arrivare a Fermo nelle Marche. 156 chilometri per la cosiddetta Tappa dei Muri, che potrebbe nascondere delle insidie per i corridori. Si parte alle ore 13:15, con l'arrivo previsto dopo le 17:15. Si tratta di un percorso collinare che dopo una prima fase tranquilla, salendo lungo la costa adriatica, diventa più complicato grazie ai Muri Fermani. Previsti nel finale strappi brevi, con pendenze importanti e nervose. Nella tappa di ieri assolo di Vingegaard, Eulalio in maglia rosa.

Chieti-Fermo, i favoriti dell'8a tappa

Con queste caratteristiche la tappa vede favoriti soprattutto gli scattisti, ovvero i protagonisti dotati di maggiore esplosività e non i velocisti puri. Questi ultimi infatti potrebbero pagare dazio nella fase finale. Attenzione anche ad eventuali fughe che potrebbero premiare la resistenza degli atleti. Tra i favoriti, i nomi dei soliti noti ovvero Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) ma anche scattisti come Narvaez, De Lie, Ulissi e Bettiol.

L’8a tappa del Giro d’Italia
L’8a tappa del Giro d’Italia

Dove vedere l'8a tappa Chieti-Fermo: il canale in chiaro

Gli appassionati di ciclismo potranno vedere la tappa di oggi del Giro d'Italia in chiaro. Appuntamento su Rai Sport HD per le fasi iniziali, con le rubriche pre-gara e i primi chilometri, passando poi dalle 14 su Rai 2 fino alla fine. A seguire il commento e poi il consueto "Processo alla tappa". Il Giro si potrà seguire anche su Eurosport, e in particolare anche su HBO MAX, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels. Tutti servizi a pagamento anche per lo streaming. Quello gratuito si potrà seguire su RaiPlay.

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