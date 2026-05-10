Giro d’Italia 2026 oggi la 3ª tappa Plovdiv-Sofia: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti

terza tappa del Giro d’Italia 2026 e ultima in terra bulgara. Si arriva a Sofia, la Capitale prima del giorno di riposo e il trasferimento verso Catanzaro. Diretta in chiaro garantita dalla Rai sia in TV sia in streaming.

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Terzo e ultimo giorno del Giro d'Italia 2026 in terra bulgara. Dopo la Grande Partenza da Nessebar, le prime montagne balcaniche di ieri, oggi si arriva in capitale a Sofia, partendo da Plovdiv. Anche in questo caso, la diretta TV e streaming è garantita dalla Rai in chiaro e in modo totalmente gratuito.

Finalmente si sale veramente anche se sarà l'ultima salita e sarà a metà percorso. Però si arriva a 1.300 metri di altitudine, con un meteo che prevede freddo e quindi potrebbe regalare emozioni ulteriori con le temperature basse per una salita infinita e una discesa lunghissima e impegnativa. Per questo motivo la tappa di oggi è divisibile in due parti. Una prima che offre il fianco sempre leggermente a salite che si conclude proprio sulla stazione sciistica di Borovets, la rampa di oggi che è un GPM di seconda categoria. La seconda parte è invece sempre leggermente in discesa fino all’arrivo di Sofia. con gli ultimi 8 km che saranno praticamente rettilinei sempre in leggerissima discesa fino all’ultimo chilometro dove la strada diventa pianeggiante.

Dunque il punto chiave della Plovdiv-Sofia sarà a metà percorso a circa 100km: da Paduil partirà la scalata verso Borovets, con una salita di circa 10k, lunga ma pedalabile in quella che è l'unica vera asperità di questa tappa che però potrebbe dare vita a qualche tentativo di corridori che non guardano la classifica generale, prima del finale per velocisti, con un possibile sprint sul rettilineo all'interno di Sofia. Orario di partenza alle 13:15, arrivo previsto per le 17

Plovdiv-Sofia, chi sono i favoriti al traguardo: nuovo sprint tra velocisti

Come per la tappa numero 2, anche questa su appresta alla fuga di giornata che dovrà però concretizzarsi entro la prima parte e guadagnare molti minuti per sognare di arrivare a Sofia. Dove il discorso è riservato esclusivamente per i velocisti e i loro team. Uno sprint sul lunghissimo rettilineo vero la Capitale per sancire l'ultimo vincitore di questa prima parte bulgara.

3ª tappa Plovdiv-Sofia, dove vederla in diretta TV e in streaming: lil canale in chiaro.

La Rai seguirà anche questa seconda tappa in diretta e in chiaro, dedicando due canali. RaiSport HD che seguirà tutto sin dalle 8:30 con "Giro Mattina" per poi passare a "Prima Diretta", dalla partenza fino alle 14:00. Poi si passa su Rai 2 dalle 14:00 con "Giro in Diretta" e "Giro all’Arrivo" per poi passare al classico appuntamento del "Processo alla Tappa". La corsa sarà trasmessa in diretta anche in streaming su RaiPlay e a pagamento (solo per abbonati) con una sequenza integrale anche su Eurosport, Discovery+ e HBO Max.