Giro d’Italia 2026 oggi la 2ª Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ancora in Bulgaria con la Burgas-Veliko Tarnovo, la più lunga frazione tra i Balcani con i suoi oltre 220 chilometri complessivi. La diretta sarà garantita in chiaro dalla Rai sia in TV sia in streaming.

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Il Giro d’Italia 2026 prosegue la sua fase iniziale in Bulgaria, oggi con la seconda tappa della Corsa Rosa edizione 109, che apre ufficialmente la stagione dei Grandi Giri, con la Burgas-Veliko Tarnovo. La diretta integrale della 2a tappa è come sempre garantita dalla Rai sia in TV sia in streaming con un servizio completamente gratuito e in chiaro.

L'edizione numero 109 è partita da Nessebar ieri alle 13, finita con una mega caduta e Maigner in rosa. Oggi prosegue per le strade bulgare ripartendo da Burgas, città in cui ha inizio la tappa 2, in cui oggi, sabato 9 maggio, si affronteranno le prime vere salite del percorso che porterà alla passerella finale di Roma il prossimo 31 maggio. Nulla di impegnativo o proibitivo ma pur sempre le prime rampe che daranno vita ai primi tentativi di uomini non di classifica ma pronti alla gloria di giornata. Ci sono il Passo di Byala, il Passo di Vratnik e la salita verso il Monastero di Lyaskovets che saranno i tre punti più interessanti della tappa con arrivo a Veliko Tarnovo, per il penultimo traguardo bulgaro di quest'anno.

Burgas-Veliko Tarnovo, 2ª tappa del Giro d'Italia: percorso e planimetria

Con i suoi 221km, inoltre, questa è la seconda tappa più lunga di tutto il Giro, nonché la più lunga delle tre previste in Bulgaria. Dunque anche il chilometraggio avrà il suo peso che metterà le prime fatiche sulle gambe dei corridori. Le tre salite nella sezione centrale della corsa sono tutte inserite sui Monti Balcani tra Byala, Vratnik e Lyaskovets, quest'ultima a pochi chilometri dall'arrivo di Veliko Tarnovo e particolarmente ripida. Si tratta di una scalata interessante, di poco più di 3km al 7,5% di pendenza media che potrebbe regalare qualche scatto in vista dell'arrivo.

La tappa di oggi parte alle 12:05 con una prima parte pianeggiante su strade larghe e dopo solo il traguardo volante di Sliven inizierà la parte mossa. Da quel momento una lunga discesa fino a Tsarevets fino al tratto finale con diverse erte, con pendenze massime che arrivano a toccare il 9%, mentre il chilometro finale è totalmente pianeggiante, su un lungo rettilineo. L'arrivo è previsto attorno alle 17:00.

I favoriti della 2ª tappa Burgas-Veliko Tarnovo: velocisti ma non solo

Molti sprinter vorranno rifarsi della prima frazione persa e quindi i migliori team con gli sprinter al seguito eviteranno qualche sorpresa di giornata. Che però potrebbe esserci visto il percorso ondulato che presta il fianco a qualche fuga di gruppetti sui 3 GPM di giornata di 3a categoria. Jonathan Milan è il leader delle volate e la Lidl Trek dovrà fare in modo di scortarlo al meglio fino al meglio fino all'arrivo, per riscattare il deludente 4° posto di ieri. Ma i battitori liberi sono dietro l'angolo, favorendo anche diversi italiani: c'è Vendrame della Jayco e Scaroni della Astana

Dove vedere in diretta TV e streaming la 2ª tappa Burgas-Veliko Tarnovo: il canale in chiaro

La Rai mostrerà in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara e anche questa seconda tappa. Si inizia con “Giro Mattina” su Rai Sport HD, programma che comprende la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara, dopodiché sempre sullo stesso canale si passa a "Prima Diretta" per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e "Giro all’Arrivo" immediatamente a seguire. A pagamento solo per gli abbonati, la diretta in TV e streaming sarà invece su Eurosport1 e su Discovery+